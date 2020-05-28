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Вирусолог объяснил, кому коронавирус не так страшен

Вирусолог объяснил, кому коронавирус не так страшен
Фото: sm-news.ru

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Знания будут использованы на изготовлении вакцины от инфекции.

Механизм действия вакцины против коронавируса, скорее всего, будет основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые, в свою очередь, и вызывают образование антител. Об этом в интервью «Звезде» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки», – объяснил эксперт.

Вакцина, скорее всего, и будет вызывать образование таких вот видов лимфоцитов, тем самым активируя иммунитет.

Также Анатолий Альтштейн объяснил, почему кто-то заболевает коронавирусом, а кто-то остается невосприимчивым к болезни. В качестве примера он привел ситуацию с заболеваемостью среди детей.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей, например, болезнь протекает легко. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», – пояснил профессор.

По состоянию на 27 мая в Приамурье с нарастающим итогом выявлено 414 случаев заболевания COVID-19. 28,3 % заболеваний проходит в бессимптомной форме.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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