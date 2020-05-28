Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе.

Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.

До снятия ограничительных мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте, пишет РИА Новости.

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