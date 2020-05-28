Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе.
Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.
До снятия ограничительных мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте, пишет РИА Новости.
Роспотребнадзор также рекомендует:
- детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;
- запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;
- допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;
- организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;
- доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — «зеленым коридорам» в аэропортах и на вокзалах;
- снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности;
- закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;
- организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.
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