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Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей

Роспотребнадзор назвал условия открытия детских лагерей
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Отмечается, что открывать детские лагеря можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе.

Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.

До снятия ограничительных мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте, пишет РИА Новости.

Роспотребнадзор также рекомендует:

  • детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;
  • запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;
  • допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;
  • организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;
  • доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам — «зеленым коридорам» в аэропортах и на вокзалах;
  • снизить наполняемость групп и отрядов — она должна составлять не более половины от проектной мощности;
  • закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;
  • организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.

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#дети #коронавирус #отдых

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    24 минуты назад

    а это - колючкой в периметр не надо обнести? по вечерам обход с собаками вкруг - вдруг вражеская зараза на территорию проникнет.

    руки ещё не устали правила писать?

    синдром вахтёра пора вырубать уже.

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