Приамурье попало в число регионов, где вырос уровень финансовой грамотности населения

В России вырос индекс финансовой грамотности населения. Таковы данные министерства финансов РФ, которое представило исследование знаний населения в финансовой сфере. Большинство регионов (71 из 85), в числе которых и Амурская область, продемонстрировали рост уровня финансовой грамотности в 2019 году по сравнению с 2018-м.

Результаты масштабного исследования в рамках проекта минфина России и всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» представили в ходе онлайн-конференции. Оператором уникального по своим масштабам исследования, в котором приняли участие 85 000 респондентов по всей России, выступил аналитический центр НАФИ.

Для оценки уровня финансовых знаний, навыков и установок населения использовался Индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 до 21 балла. В 2019 году Индекс финансовой грамотности россиян вырос на 2 % до 12,37 балла (в 2018 году –12,12 балла).

Увеличилось и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности – до 12,4 % (рост почти на 3 пункта по сравнению с 2018 годом – тогда эта доля составляла 9,7 %). Средний уровень финансовой грамотности – у 46,8 % населения, низкий – у 40,8%.

Наиболее финансово грамотные жители России – это мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители, люди в браке, воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности характерен для неработающих (студентов и особенно пенсионеров), людей, не пользующихся финансовыми продуктами, многодетных семей, сельских жителей и жителей малых городов.

«Самооценка финансовой грамотности не всегда совпадает с Индексом финграмотности. Особенно часто это несовпадение проявляется в старших возрастных группах: россияне после 55 лет чаще других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя их Индекс финансовой грамотности существенно ниже, чем у среднего возраста. Такая самоуверенность создает определенные риски для людей старшего возраста. Вероятность стать жертвой мошенничества в этой группе выше», – подчеркивается в исследовании.

Исследование также показало, что женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины (значения Индекса финансовой грамотности у женщин – 12,46 балла, у мужчин – 12,27 баллов). Примерно до 40 лет гендерные различия в Индексе почти незаметны, но после 40 лет превосходство женщин становится явно выраженным. При этом мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов (например, вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности.

Лидерами по уровню финансовых знаний стали Кировская область, Республика Коми, Калининградская область.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что в условиях пандемии необходимость повышения финансовой грамотности россиян становится еще более актуальной. «Правительство ведет активную работу по проработке социально-экономических мер поддержки населения в условиях распространения пандемии. Мы столкнулись с тем, что многие не знают о действующих мерах. Поэтому требуется эффективное информирование и разъяснение, чтобы каждый, кому полагается поддержка, знал, как ей воспользоваться. Поэтому в рамках проекта минфина России мы активизировали разъяснительную работу».

Он также отметил, что вопрос повышения финансовой грамотности особенно актуален в эпоху цифровизации, так как она несет не только плюсы, но и большое количество рисков.

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население).

Полные результаты исследования доступны по ссылке: https://karta.vashifinancy.ru/. Видеозапись онлайн-конференции, на котором были представлены результаты исследования, доступны по ссылке: http://pressmia.ru/pressclub/20200520/952756995.html.