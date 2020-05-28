Во время проверки отремонтированных дорог в Чигирях обнаружили дефект

В Амурской области проверяют, как перезимовали отремонтированные в 2019 году дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Существенные замечания у проверяющих возникли к работам на улице Центральной в селе Чигири. Там обнаружен дефект полотна.

Комиссионная проверка проходит в области с 27 мая по 8 июня. В каком состоянии находятся отремонтированные участки после восьми месяцев эксплуатации в осенне-зимний период, покажет контрольная проверка.

В состав комиссии вошли представители регионального минтранса, подрядных организаций, которые выполняли работы, администраций Благовещенска и Благовещенского района, ФКУ ДСД «Дальний Восток», прокуратуры, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты области, общественности и СМИ.

«На объектах нацпроекта введена и осуществляется пятиступенчатая система контроля качества. Так как в рамках нацпроекта включено областное и федеральное финансирование, одна из ступеней – это осуществление контроля представителями органа исполнительной власти как главного распорядителя бюджетных средств, министерства и представителей Росавтодора. Будет проведено обследование всех объектов, которые реализовывались в 2019 году по нацпроекту. Проводится проверка гарантийных обязательств, в прошлом году все объекты были приняты, а сейчас мы смотрим, какие недостатки и дефекты выявились после зимы», – рассказал начальник отдела планирования и развития дорожного хозяйства минтранса области Александр Водопьянов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников отметил, что реализация и качественное исполнение национального проекта находятся на контроле министерства области. Специалисты регулярно выезжают на участки дорог и проверяют все этапы ремонта, а также следят за исполнением контрактных обязательств и предписаний на устранение выявляемых дефектов.

«Мы сейчас проехали по восьми участкам района и города. Например, на улице Лазо проверка показала, что дорожные работы в прошлом году подрядчиком были выполнены достаточно качественно. Замечаний по состоянию дорожного полотна нет. Есть существенные замечания к работам в селе Чигири на улице Центральной. Дефект полотна был зафиксирован еще осенью в прошлом году, подрядчик предпринял временные меры, окончательно устранить дефект обязан уже на днях, ждет запуска заводов с щебеночно-мастичной смесью. Ну и другие сегодня отмечены дефекты, частично претензия к дорожным службам, выполняющим содержание дорог Благрайона», – рассказал заместитель руководителя регионального минтранса.

«По итогам комиссионной проверки будут составлены акты, затем заказчики выдадут предписания подрядчикам на устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств. По сформированному графику мы обследуем все объекты введенные в 2019 году – это 24 участка улично-дорожной сети городской Благовещенской агломерации и четыре объекта регионального статуса», – сообщил в ходе проверки инженер отдела по организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» в Благовещенске Максим Елисеев.

Представители общественных организаций отметили, что, получив информацию о комиссионном выезде, с интересом приняли участие в обследовании участков, сообщает пресс-служба амурского минтранса.

«Я с самого начала участвую в общественном контроле нацпроекта, выезжаю с коллегами на объекты. На самом деле проект "Безопасные и качественные автодороги" – хорошее мероприятие, потому что присутствует комплексный подход к ремонту дорог, ремонтируется бордюр, покрытие из нового материала ЩМА, сразу обустраивается освещение, новая разметка наносится пластиком. К подрядчику строгие требования, профессиональные кадры появляются, контроль качества к работам серьёзный, привлекаются общественники, прокуратура ведет свой контроль, то есть это совершенно новое качество. Благодаря финансированию проекта года через три-четыре наш город приобретет новый облик», – добавил представитель общественного контроля за объектами нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Роман Кобыльцов.