В Амурской области ликвидировали один природный пожар

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За прошедшие сутки в Приамурье ликвидирован один пожар. Возгорание произошло в 19 километрах от Черняева Магдагачинского района. Огнем пройдено 940 гектаров. На возгораниях работали 46 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенному пункту не было.

По состоянию на 28 мая локализован один пожар в Тындинском районе. Огнем пройдено 92 гектара. На возгорании задействованы 24 сотрудника лесопожарной группировки и 3 единицы техники.

В Тындинском районе действуют три пожара, один – в Зейском районе. На возгораниях работают 30 сотрудников лесопожарной группировки.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 77 человек ПДПС Амурской авиабазы, 290 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 281 единицы техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» на территории области определены классы пожарной опасности: II класс пожарной опасности – в Архаринском, Благовещенском районах, III – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Тындинском, Магдагачинском, Сковородинском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском районах, IV – в Зейском районе.

27 мая на территории области работало 23 патрульных группы, из них 2 совместных. Всего в патрулировании был задействован 41 человек.

27 мая государственными лесными инспекторами составлено 8 административных протоколов (Зейское лесничество – 4, Мазановское – 1, Норское – 1, Свободненское – 1, Тындинское лесничество – 1). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 162 административных протоколов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.