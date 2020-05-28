Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:53 0

В Амурской области ликвидировали один природный пожар

В Амурской области ликвидировали один природный пожар
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Приамурье ликвидирован один пожар. Возгорание произошло в 19 километрах от Черняева Магдагачинского района. Огнем пройдено 940 гектаров. На возгораниях работали 46 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенному пункту не было.

По состоянию на 28 мая локализован один пожар в Тындинском районе. Огнем пройдено 92 гектара. На возгорании задействованы 24 сотрудника лесопожарной группировки и 3 единицы техники.

В Тындинском районе действуют три пожара, один – в Зейском районе. На возгораниях работают 30 сотрудников лесопожарной группировки.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 77 человек ПДПС Амурской авиабазы, 290 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 281 единицы техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» на территории области определены классы пожарной опасности: II класс пожарной опасности – в Архаринском, Благовещенском районах, III – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Тындинском, Магдагачинском, Сковородинском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском районах, IV – в Зейском районе.

27 мая на территории области работало 23 патрульных группы, из них 2 совместных. Всего в патрулировании был задействован 41 человек.

27 мая государственными лесными инспекторами составлено 8 административных протоколов (Зейское лесничество – 4, Мазановское – 1, Норское – 1, Свободненское – 1, Тындинское лесничество – 1). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 162 административных протоколов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Просмотров всего: 118

#пожары

распечатать


Происшествия

Во время пожара в благовещенской многоэтажке спасли двоих, еще 15 человек эвакуировали (фото)
Происшествия

Спасатели эвакуировали двух амурчан из горящего дома

Происшествия 3

Сразу три грузовика пришлось тушить в Благовещенске

Общество

В Амурской области действует один природный пожар
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь