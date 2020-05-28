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сегодня, 11:37 5

Полиция закрыла выход на крышу 9-этажки в Благовещенске, где были замечены дети

Полиция закрыла выход на крышу 9-этажки в Благовещенске, где были замечены дети
Фото: @dpskontrol_28rus

Бдительные горожане сообщили в полицию об опасных прогулках детей по крыше дома 11 на Игнатьевском шоссе. Дети разного возраста ходили по периметру. Это было снято на видео и попало в соцсети.

Сотрудники выехали на место и выяснили, что на крышу могли свободно проникать все желающие. Как выяснилось, проблема возникает периодически.

Управляющая компания по требованию полиции закрыла выход. Родителей детей теперь могут пригласить на профилактические беседы, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • bmp240

    bmp240
    1 час назад

    Давно пора закрыть выход на крыши не только в этом случае

  • bmp240

    bmp240
    1 час назад

    Давно пора закрыть выход на крыши не только в этом случае

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    С улицы гонят, дома сидеть надоело, остаётся крыша и Карлсон.

    Откройте люк! У Карлсона варенье закончилось!

  • Baska

    Baska
    52 минуты назад

    Только что на Воронкова 10 на крыше две девочки и мальчик были, девочки сидели на парапете, а мальчик их фотал

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    51 минута назад

    Не нужно было закрывать крышу. Не нужно стоять на пути естественного отбора.

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