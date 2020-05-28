Полиция закрыла выход на крышу 9-этажки в Благовещенске, где были замечены дети
Бдительные горожане сообщили в полицию об опасных прогулках детей по крыше дома 11 на Игнатьевском шоссе. Дети разного возраста ходили по периметру. Это было снято на видео и попало в соцсети.
Сотрудники выехали на место и выяснили, что на крышу могли свободно проникать все желающие. Как выяснилось, проблема возникает периодически.
Управляющая компания по требованию полиции закрыла выход. Родителей детей теперь могут пригласить на профилактические беседы, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский».
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