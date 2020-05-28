Появился способ мошенничества с детскими «коронавирусными» пособиями

В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия в десять тысяч рублей, предназначенные родителям детей от 3 до 16 лет. Как рассказала региональный детский омбудсмен Евгения Майорова, в регионе выявлено уже семь таких случаев.

Например, разведенная мать двоих детей пожаловалась на то, что выплату оформил ее бывший супруг, от которого она не видит никакой помощи. Сам же мужчина объяснил, что забрал деньги, потому что иногда берет детей к себе.

По словам Майоровой, получилась юридическая коллизия, так как в законе прописано, что право на выплату имеет родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. В итоге положенные деньги забирают родители, которые давно не участвуют в воспитании детей, пишет РИА Новости.

«Деньги должны получать те, на чьем содержании находятся дети, кто их кормит каждый день», — добавила детский омбудсмен.

Выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет — один из видов материальной помощи во время пандемии. Для оформления выплаты заявку можно оставить на сайте госуслуг или обратиться в Пенсионный фонд.