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сегодня, 11:35 3

Появился способ мошенничества с детскими «коронавирусными» пособиями

Появился способ мошенничества с детскими «коронавирусными» пособиями
Фото: pixabay.com

В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия в десять тысяч рублей, предназначенные родителям детей от 3 до 16 лет. Как рассказала региональный детский омбудсмен Евгения Майорова, в регионе выявлено уже семь таких случаев.

Например, разведенная мать двоих детей пожаловалась на то, что выплату оформил ее бывший супруг, от которого она не видит никакой помощи. Сам же мужчина объяснил, что забрал деньги, потому что иногда берет детей к себе.

По словам Майоровой, получилась юридическая коллизия, так как в законе прописано, что право на выплату имеет родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка. В итоге положенные деньги забирают родители, которые давно не участвуют в воспитании детей, пишет РИА Новости.

«Деньги должны получать те, на чьем содержании находятся дети, кто их кормит каждый день», — добавила детский омбудсмен.

Выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет — один из видов материальной помощи во время пандемии. Для оформления выплаты заявку можно оставить на сайте госуслуг или обратиться в Пенсионный фонд.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    49 минут назад

    Это вообще ни в какие ворота... Мужчины, что с вами?..

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    39 минут назад

    Абсолютно правильное решение. Прошмандессам, развалившим брак, и так алименты не хилые прилетают и тратят они их на себя. Так что отцы, волей нашего мужененавистнического суда, лишенные нормального общения со своими детьми и обязанные выплачивать биоинкубатору не малые деньги могут и на себя оформить. Хотя бы как компенсацию. И спокойно лично потратить эти 10 000р именно на ребёнка. Проконтролировать самому. А не передавать их туда же, куда уходят алименты, которые никак и никем не контролируются.

  • НЮ

    НЮ
    32 минуты назад

    Клаус+

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