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сегодня, 11:15 1

Чтобы подать документы в вуз дистанционно, потребуется электронная подпись

Чтобы подать документы в вуз дистанционно, потребуется электронная подпись
Фото: pixabay.com

Абитуриентам, желающим подать документы в вуз дистанционно, придется приобрести электронную подпись. С ее помощью можно будет сэкономить деньги и время, которые обычно тратятся на поездку для поступления в другие города.

Федеральная кадастровая палата России рассказала, как абитуриентам подать документы в вуз дистанционно с помощью электронной подписи, сообщает «Российская газета».

«Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица, – разъясняют в кадастровой палате. – Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России».

В дополнительных пояснениях сообщается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями.

«Например, с ее помощью абитуриент из Ставрополя может подать документы в московский вуз, не выезжая из родного региона, и тем самым экономит время и деньги, которые обычно поступающие тратят на дорогу», – объясняет пресс-служба палаты.

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#коронавирус #образование

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    10 минут назад

    Час от часу не легче, куда обращаться амурчанам, поконкретнее нельзя?

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