Спасатели эвакуировали двух амурчан из горящего дома

Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

В 4 утра 28 мая в поселке Новорайчихинск случился пожар. Возгорание произошло в одной из квартир двухквартирного жилого дома. Из пожара спасатели эвакуировали двух человек.

«Через пять минут после сообщения о пожаре к месту вызова прибыли сотрудники пожарного поста поселка и пожарно-спасательной части № 13, всего семь человек и две единицы техники. В течение девяти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы были эвакуированы два человека», – сообщили в амурском управлении МЧС. Дом пожарные спасли. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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Любовь Чуприна