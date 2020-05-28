Надежду Бабкину затравили после того, как она переболела коронавирусом

Многие попросту удивились, увидев на экране похорошевшую артистку, которая заметно похудела и выглядит совсем не как после болезни. Кто-то даже смело предположил, что звезда и не болела вовсе, а побывала в руках пластических хирургов с последующей реабилитацией.

«Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжелой болезни? Знаете, как они выглядят? Не смешите»; «Шоу должно продолжаться. Пусть Надя расскажет, где ее так омолодили, может, кто-нибудь вместо нового гардероба новый образ примерит!», «О как коронавирус омолодил», «Кто-то после болезни и лекарств, которыми лечат, еле ходит, чувствует себя плохо, ведь такой удар по организму… А тут, прям помолодела и расцвела», оставили комментарии пользователи под постами с Надеждой Бабкиной.

За 70-летнюю коллегу заступился историк моды Александр Васильев.

«Люди ничего не понимают. Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные, зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет! В общем, в этих разговорах есть доля зависти. Я полностью на стороне Надежды Георгиевны», цитирует историка моды StarHit.

Васильев и сам перенес коронавирус и некоторое время находился под пристальным наблюдением врачей. Однако он болел без осложнений.