Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:52 0

Надежду Бабкину затравили после того, как она переболела коронавирусом

Надежду Бабкину затравили после того, как она переболела коронавирусом
Фото: instagram.com/ngbabkina/?hl=ru

Надежда бабкина тяжело перенесла коронавирус, она пережила искусственную кому и долгое время лежала в больнице. Недавно артистка вернулась к работе, приступив к съемкам в «Модном приговоре». Такая поспешность вызвала недоверие со стороны поклонников.

Многие попросту удивились, увидев на экране похорошевшую артистку, которая заметно похудела и выглядит совсем не как после болезни. Кто-то даже смело предположил, что звезда и не болела вовсе, а побывала в руках пластических хирургов с последующей реабилитацией.

«Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжелой болезни? Знаете, как они выглядят? Не смешите»; «Шоу должно продолжаться. Пусть Надя расскажет, где ее так омолодили, может, кто-нибудь вместо нового гардероба новый образ примерит!», «О как коронавирус омолодил», «Кто-то после болезни и лекарств, которыми лечат, еле ходит, чувствует себя плохо, ведь такой удар по организму… А тут, прям помолодела и расцвела», оставили комментарии пользователи под постами с Надеждой Бабкиной.

За 70-летнюю коллегу заступился историк моды Александр Васильев.

«Люди ничего не понимают. Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные, зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет! В общем, в этих разговорах есть доля зависти. Я полностью на стороне Надежды Георгиевны», цитирует историка моды StarHit.

Васильев и сам перенес коронавирус и некоторое время находился под пристальным наблюдением врачей. Однако он болел без осложнений.

Просмотров всего: 28

#коронавирус #шоу-бизнес

распечатать


Коронавирус 8

В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
Коронавирус

Приамурье оказалось на 4-м месте в ДФО по летальности от COVID-19

Коронавирус

В РФ утверждены правила профилактики COVID-19, мешающие распространению болезни
Коронавирус

Количество контактировавших с заболевшими коронавирусом в Приамурье превысило 1 300 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь