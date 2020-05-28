Амурские вахтовики устроили дебош в обсерваторе Казани

В Казани задержали амурских вахтовиков, которые пытались сбежать из обсервации. Рабочие прилетели из поселка Талакан Амурской области.

Вахтовики находились на обязательной изоляции в санатории «Ливадия». Изрядно выпив, они решили сбежать из обсерватора. Мужчины разбили кнопку экстренного вызова и стали собираться у выхода. Однако путь им преградили росгвардейцы, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

Хулиганов попросили вернуться в свои комнаты, но они начали дебоширить, разбили стекло входной двери, вели себя неадекватно. Полицейские продолжили переговоры, большая часть прислушалась к доводам и осталась в санатории.

Несколько человек доставили в отдел полиции. В отношении нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство.