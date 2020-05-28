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28мая
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сегодня, 10:28 7

В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
Фото: pixabay.com

По состоянию на 27 мая зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. О новой жертве инфекции сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Амурской области.

Первая официальная смерть от коронавируса в области была зафиксирована 19 мая. В Серышевском районе скончалась 80-летняя женщина.

25 мая сообщалось, что с диагнозом COVID-19 скончались 5 человек. И.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева пояснила, что коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина. Четверо умерли от сопутствующих патологий.

Подробности о втором смертельном случает от инфекции официальные источники не сообщают, нет информации ни о возрасте, ни о бывшем месте жительства умершего.

Всего в Амурской области выявлено 414 случаев COVID-19, 133 из которых завершились выздоровлением. Общее количество контактных лиц с заболевшими 27 мая достигло 1 301 человека.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • marcepan

    marcepan
    38 минут назад

    Это фиаско, братан (с). Тут уже не только ручки швырять пора

  • Счастья

    Счастья
    35 минут назад

    27 марта

  • Отец

    Отец
    29 минут назад

    Вы уже заврались там все вместе: роспотребПОЗОР, министерство , губернатор и пр. Такие ваши разъяснения и поправки , исправления статистики , укрывательство действительной картины по covid 19 - вызывают полное недоверие к власти и отвращение к вам жуликам и прохендеям.

  • Tania Ivanova

    Tania Ivanova
    23 минуты назад

    Реально, читаешь и не понимаешь...а как так, вверху черный кружочек и цифра 5, а пишут о ВТОРОМ случае...фу

  • nogi8

    nogi8
    15 минут назад

    а ничего, что уже 5, по официальным данным?

  • nogi8

    nogi8
    13 минут назад

    у нас и от спида никто не умирает, а умирают от пневмании, а спид, ну спид всего-лишь ослабил иммунную систему на 100%. А умер то он от пневмании. Ку-ку, как хотят, так и трактуют, тут нам так выгодно, тут так. Задолбали, из-за своей статистики уже столько всего наворатили. Бюрократы .

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    6 минут назад

    Отец

    Вы уже заврались там все вместе: роспотребПОЗОР, министерство , губернатор и пр. Такие ваши разъяснения и поправки , исправления статистики , укрывательство действительной картины по covid 19 - вызывают полное недоверие к власти и отвращение к вам жуликам и прохендеям.



    Интересно, какие ваши следующие действия? Продолжите отвращаться и не доверять? Спокойней надо к этому относиться или умрете раньше от инфаркта, не дождавшись ковида.

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