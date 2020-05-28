В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

По состоянию на 27 мая зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. О новой жертве инфекции сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Амурской области.

Первая официальная смерть от коронавируса в области была зафиксирована 19 мая. В Серышевском районе скончалась 80-летняя женщина.

25 мая сообщалось, что с диагнозом COVID-19 скончались 5 человек. И.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева пояснила, что коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина. Четверо умерли от сопутствующих патологий.

Подробности о втором смертельном случает от инфекции официальные источники не сообщают, нет информации ни о возрасте, ни о бывшем месте жительства умершего.

Всего в Амурской области выявлено 414 случаев COVID-19, 133 из которых завершились выздоровлением. Общее количество контактных лиц с заболевшими 27 мая достигло 1 301 человека.