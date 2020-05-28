Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 0

Ребенок перепутал мыло с автозагаром и поразил всех своим внешним видом

Ребенок перепутал мыло с автозагаром и поразил всех своим внешним видом
Фото: facebook.com/groups/mumswhoclean/?ref=br_rs

Двухлетний сын австралийки умывался в ванной, но случайно перепутал средство для автозагара с жидким мылом. Теперь мама малыша ломает голову вместе с пользователями Facebook о том, как вернуть ему прежний оттенок кожи.

На днях Алана Рид из Мельбурна обратилась в группу в соцсети Facebook Mums Who Clean («Мамы, которые прибираются») с весьма необычным вопросом. На этот раз очистить надо было не испачкавшуюся рабочую поверхность или раковину. Нужно срочно отмыть сына. Малыш Бейли хотел умыться, но оказался весь в тёмном автозагаре.

«У кого-нибудь есть идеи, как убрать ультратёмный загар с лица и рук малыша? Он использовал половину бутылки, чтобы себя "отмыть". Лимон и детское масло только усугубляют ситуацию. Пожалуйста, помогите», – написала женщина в группе.

Вариантов, как спасать малыша от неровного загара, нашлось столько же, сколько и комментаторов записи. Варианты были разные: от довольно опасных химикатов до всем известных народных средств. А кто-то вообще предложил воспользоваться тональным средством, пока загар сам не смоется.

«Я тут недавно узнала, что зубная паста вместе с жидкостью для мытья посуды неплохо справляются с удалением пищевых красителей. Попробуйте воспользоваться ими на руке. Удачи! Может быть, пока загар не исчезнет, будете наносить немного тонального средства?» – переводит слова одного из комментаторов Life.

«А вообще, у одного производителя есть специальное средство для удаления автозагара с кожи. Мне кажется, это логичный вариант», – написал другой пользователь.

Однако спустя несколько дней загар малыша стал только сильнее, рассказала мама. За это время она успела перепробовать большинство советов, что ей дали участницы группы. В ход пошли сахар и оливковое масло, бомбочки для ванн, снова детское масло и лимон, но ничто из этого так и не помогло. Теперь девушке остаётся ждать, пока загар сам не сойдёт.

«Ничего не сработало, и загар всё ещё очень, очень тёмный. Я не хочу использовать химикаты на его коже... Но у меня заканчиваются варианты», – подвела итог мама загорелого малыша.

Просмотров всего: 523

#дети #юмор

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске дети несколько дней гуляют по крыше 9-этажного дома
Общество 5

Выплаты на детей на госуслугах: на Амур.инфо — памятка по заполнению заявлений
Общество 3

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей
В России и мире

Посольство Великобритании в Москве вызвало саперов и кинологов из-за открытки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь