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сегодня, 10:23 0

Приамурье оказалось на 4-м месте в ДФО по летальности от COVID-19

Приамурье оказалось на 4-м месте в ДФО по летальности от COVID-19
Фото: pixabay.com

Амурская область вышла на четвертое место на Дальнем Востоке по числу умерших к числу выявленных заболевших коронавирусом. Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 27 мая в области умерли 5 человек, летальность составляет 1,21 %.

Нулевая смертность в течение всего периода пандемии новой коронавирусной инфекции наблюдается в Сахалинской области.

В ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 17 человек, так же как и в Забайкалье. Далее следует Хабаровский край – 10 случаев. В Камчатском крае и в Республике Саха (Якутия) зафиксировано по 7 летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией. По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Забайкальский край – 1,81 %. За ним следуют Чукотский АО – 1,59 % – и Магаданская область – 1,32 %.

Всего в Российской Федерации за время пандемии коронавируса выявлено 370 680 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них скончались 3 968 человек.

В настоящее время Россия занимает 17 место в мире по количеству летальных исходов. Мировой рейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия, сообщает ИЦК.

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#Дальний Восток #коронавирус

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