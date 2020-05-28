В РФ утверждены правила профилактики COVID-19, мешающие распространению болезни

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В России утверждены санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых должно помешать распространению в стране коронавирусной инфекции и возникновению новых очагов заболевания. Документ подписала главный государственный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В частности, такими правилами названы:

– мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших; – эпидемиологическая диагностика; – гигиеническое воспитание населения — разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5–2 метра в период подъема заболеваемости, разъяснение правил ношения масок и применения антисептиков.

Кроме того, предписано продолжать тестирование на COVID-19, обращая особое внимание на прибывающих в Россию с симптомами ОРВИ из других стран лиц, имевших контакты с зараженными или с поставленным диагнозом «внебольничная пневмония», а также работников медицинских учреждений и т.д. О выявлении в результате тестов заражения COVID-19 предписано сообщать органам Роспотребнадзора.

При этом лицам, контактировавшим с больными COVID-19, предписано оставаться в изоляции не менее двух недель с момента последнего контакта. Им также может быть назначена экстренная профилактика с использованием рекомендованных препаратов. Двухнедельная изоляции в домашних условиях или в обсерваторе предписана также лицам, прибывающим из неблагополучных по COVID-19 регионов, сообщает РБК.

Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на заражение этой болезнью следует в инфекционные больницы или переоборудованные в них клиники на специальном транспорте. Медики, рискующие заразиться COVID-19, должны раз в неделю проходить ПЦР-тесты на наличие вызывающего болезнь вируса.

К группам риска по COVID-19 отнесены: люди в возрасте 65 лет и старше; больные хроническими заболеваниями; работники медицинских организаций.

За последние сутки в России выявлено 8 338 случаев заражения COVID-19, что стало наименьшим результатом с 1 мая 2020 года. Умер 161 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна сейчас находится на третьем месте по числу заболевших после США и Бразилии. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». Некоторые регионы смягчают ограничения.