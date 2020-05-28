Минвостокразвития намерен снизить первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке

Размер первоначального взноса по программе «Дальневосточная ипотека» может быть снижен с 20 % до 15 %. Существенное изменение правил предоставления льготного кредита предусмотрено проектом постановления правительства РФ, которое в настоящее время проходит межведомственное согласование и вступит в силу после его подписания.

«Снижение до 15 % первоначального взноса – это ощутимая и востребованная поддержка участников программы, которая делает приобретение своего жилья молодыми семьями и участниками программы "Дальневосточная ипотека" еще доступнее», – прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В соответствии с правилами предоставления дальневосточной ипотеки заемщики могут также снизить первоначальный взнос за счет использования средств материнского капитала. Материнский капитал может быть направлен как на снижение первоначального взноса, так и на погашение кредита.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, на 25 мая заключено 7 652 договора на дальневосточную ипотеку. Общая сумма кредитных договоров составляет 26,6 миллирда рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.

Якутия и Приморье лидируют по числу оформленных договоров: 2 086 и 2 081 соответственно. В Республике Саха (Якутия) совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 миллиарда. Далее в рейтинге регионов следует Бурятия, где к новоселью готовятся 946 семей. Общая сумма кредитных средств, привлеченная ими на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека», составляет 2,2 миллиарда рублей.

Жители Хабаровского края заключили 853 договора на получение дальневосточной ипотеки на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. В Амурской области число кредитных договоров достигло 636 на 2 миллиарда рублей.

Многие банки предлагают ставку ниже 2 %, сообщает Минвостокразвития. До 30 июня в Сбербанке действует акция на дальневосточную ипотеку: при использовании сервиса «Электронная регистрация» заемщик может оформить кредит по сниженной ставке 1,7 % годовых. Электронная регистрация позволяет отправить документы на регистрацию права собственности и получить их без посещения МФЦ и Росреестра. Сделки по покупке квартир в новостройках можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

Ставка годовых 1,6 % действует для заемщиков Банка ДОМ.РФ, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ. Ее можно заказать у менеджера банка. Эта выписка освобождает от необходимости предоставления справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки. Аналогичная ставка действует в Азиатско-Тихоокеанском банке для заемщиков, работающих в бюджетной сфере и участников зарплатного проекта.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми и участникам программы «Дальневосточный гектар». Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения ипотеки под 2 % годовых.