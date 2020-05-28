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сегодня, 09:44 0

В Приамурье полицейские задержали двоих преступников, находящихся в розыске

В Приамурье полицейские задержали двоих преступников, находящихся в розыске
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки полицейские задержали двоих граждан, находящихся в розыске за совершение различных преступлений. Оба заключены под стражу. В дальнейшем они будут переданы инициаторам розыска.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Мазановский» задержан гражданин 1986 года рождения, который находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В селе Юктали оперативники отдела уголовного розыска МО МВД России «Тындинский» задержали мужчину 1983 года рождения, сообщает пресс-служба амурского УМВД. Он был объявлен в розыск УМВД России по Хабаровскому краю за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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