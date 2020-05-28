В Приамурье полицейские задержали двоих преступников, находящихся в розыске

За минувшие сутки полицейские задержали двоих граждан, находящихся в розыске за совершение различных преступлений. Оба заключены под стражу. В дальнейшем они будут переданы инициаторам розыска.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Мазановский» задержан гражданин 1986 года рождения, который находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В селе Юктали оперативники отдела уголовного розыска МО МВД России «Тындинский» задержали мужчину 1983 года рождения, сообщает пресс-служба амурского УМВД. Он был объявлен в розыск УМВД России по Хабаровскому краю за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).