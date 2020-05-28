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28мая
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Количество контактировавших с заболевшими коронавирусом в Приамурье превысило 1 300 человек

Количество контактировавших с заболевшими коронавирусом в Приамурье превысило 1 300 человек
Фото: zen.yandex.ru

Общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 в Амурской области 27 мая достигло 1 301 человека. На изоляции по месту жительства находится 1 283 человека, в изоляторах – 18.

Со всеми людьми, контактировавшими с пациентами, у которых зафиксирован положительный тест на COVID-19, проводится работа по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию, сообщает правительство Амурской области.

По состоянию на 27 мая на новую коронавирусную инфекцию проведено 42 827 исследований, в том числе за последние сутки – 2 037. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,8. Показатель тестирования – 204,8 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд в регионе –56,4 %.

Как сообщало Амур.инфо, 27 мая в Амурской области было выявлено 13 новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в Амурской области выявлено 414 случаев COVID-2019, 133 из которых завершились выздоровлением.

Прирост по количеству заболевших 27 мая принесли Благовещенск – 6 человек, Свободный, где выявлено 5 случаев. По одному новому больному зафиксировано в Белогорске и Завитинске.

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#коронавирус

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