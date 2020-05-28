Ботало стало предметом судебных разбирательств соседей: обзор прессы

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Почему президент Путин избавился от премьера Медведева; как Иосиф Пригожин ссорится с Сергеем Шнуровым; поднимается ли рубль с колен. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда». Для начала, в нарушение хронологии страниц, прочитал материал Ларисы Хатамовой о пограничнике Викторе Свище, отдавшем службе на границе почти 30 лет жизни. Помимо всего прочего, он рассказал и о своих встречах с легендарным Никитой Карацупой. Кстати, всех с Днем пограничника! В душе и по месту жительства все мы – пограничники. А кто шпион, так тех не поздравляю.

Далее я обратил внимание на способ приготовления пломбира в домашних условиях, но, дочитав до строчек о том, что ждать готового мороженого надо чуть ли не полсуток, отказался от затеи полакомиться. Куплю.

Также в номере

Рядом оказались страницы, на которых публикуются материалы о природе. Узнаете, что тигрица Елена, которой надоело выначиваться под фотокамерами фотоловушек, взяла и вытащила из устройства батарейки. А ее брат, мой тёзка, тигр Павлик показал рекорд дальности передвижения – искал, где посытнее. Вернулся поближе к людям.

Еще рассказывают о неожиданно отрицательной реакции благовещенцев на скашивание одуванчиков на газонах. В соцсетях выразили недовольство действиями властей. Власти прислушались к мнению народа и перенесли сроки скашивания. Жаль, не всегда власти слышат народ. К сожалению, не успеваю рассказать о публикациях Яны Колоды и Ирины Ворошиловой. Скажу проще: найдите «Амурку».

Напишут же такое

О чем узнал из еженедельника «Аргументы неделi»: о том, почему так резко в середине января президент Путин избавился от премьера Медведева. Оказывается, Медведев совместно с олигархическими кланами плел заговор, готовил государственный переворот. Заодно одним щелчком, как в игре «Чапаев», президент освободился от генпрокурора Чайки, лишив тем самым доппайка его сыновей. Конечно, у читателя возникнет вопрос: мол, как же так, заговор раскрыли, а заговорщиков на дыбу не отправили, а? В том-то и состоит иезуитская хитрость: и в народе стабильность, и враги имеют фамилию «Никак». А правда всё это, или нет – в материале на первой странице.

Полный абзац

Самое интересное, что я нашел в «Российской газете», так это заметка о том, что в Баварии проходит необычное судебное разбирательство. Некая семейная пара из поселка Холькирхен подала иск против соседки, которая не желает разоряться на электронные ошейники для коров и по старинке вешает на их шеи колокольчики (как сейчас помню, в России такой колокольчик называли «ботало»). Занудная парочка уверяет, что постоянный звон стал причиной мигреней, бессонницы, депрессии, отсутствием аппетита и т.п. Хозяйка животных советует подателям иска купить «затычки для ушей», а те в свою очередь обещают достать из подполья автомат, припрятанный еще в конце войны. С обеих сторон действуют дорогостоящие адвокаты. Чем закончится спор, еще не ясно. Но коровы пока пасутся с боталами.

На посошок

Листал я, листал «Комсомольскую правду», читал-перечитывал статьи – всё искал что-нибудь ну совершенно этакое. А и действительно: что нам ссора Пригожина и Шнурова (ясно же, милые бранятся – только тешатся). Что нам встающий в колен рубль – все равно же по-нормальному не встанет. Нда…

И вот нашел упоминание о том, что некто Чубайс, рассуждая об ошибках финансово-экономического блока российского правительства, обратился к мудрости ковбойской пословицы: «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать». Вот и думай, что (или кого) он имел в виду.