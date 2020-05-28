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сегодня, 09:15 5

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое. Это значит, что его нужно увеличить с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.

По его словам, в службы занятости обращается много людей, которые не могут подтвердить свой доход, не имеют достаточного стажа на последнем месте работы либо были трудоустроены неофициально. Путин отметил, что в этом случае полагается минимальный размер пособия — 1,5 тысячи рублей, однако этой суммы недостаточно.

Глава государства предложил задним числом, с 1 мая 2020 года, увеличить минимальное пособие. По его словам, 4,5 тысячи рублей россияне будут получать в течение трех месяцев — до 1 августа. Таким образом он согласился с предложением, выдвинутым правительством.

Инициативу увеличить пособия ранее озвучили в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас максимальное пособие получают свыше 400 тысяч россиян. О планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных говорил также премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек, пишет «Лента.ру».

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    ...задним числом...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Это пять! Теперь безработная алкашня (стоящая на учёте в ЦЗН) пить будет в три раза чаще...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Kadet_84

    Это пять! Теперь безработная алкашня (стоящая на учёте в ЦЗН) пить будет в три раза чаще...



    Для этих выплат надо ряд телодвижений выполнить, на которые алкашня на 90% неспособна!



  • Kadet_84

    Kadet_84
    37 минут назад

    Oldlord

    Kadet_84

    Это пять! Теперь безработная алкашня (стоящая на учёте в ЦЗН) пить будет в три раза чаще...



    Для этих выплат надо ряд телодвижений выполнить, на которые алкашня на 90% неспособна!



    Я, так думаю, что если у них "хватило мозгов" встать на учёт, то и эти "телодвижения" выполнят. Им подскажут и помогут. Работники ЦЗН для статистики (им же нужны цифры) сделают, как нужно.

  • Димко

    Димко
    31 минута назад

    4500 в месяц)

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