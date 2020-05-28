Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое. Это значит, что его нужно увеличить с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
По его словам, в службы занятости обращается много людей, которые не могут подтвердить свой доход, не имеют достаточного стажа на последнем месте работы либо были трудоустроены неофициально. Путин отметил, что в этом случае полагается минимальный размер пособия — 1,5 тысячи рублей, однако этой суммы недостаточно.
Глава государства предложил задним числом, с 1 мая 2020 года, увеличить минимальное пособие. По его словам, 4,5 тысячи рублей россияне будут получать в течение трех месяцев — до 1 августа. Таким образом он согласился с предложением, выдвинутым правительством.
Инициативу увеличить пособия ранее озвучили в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас максимальное пособие получают свыше 400 тысяч россиян. О планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных говорил также премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек, пишет «Лента.ру».
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