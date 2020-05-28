Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Амурские волны»

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 28 мая прозвучат два выпуска краеведческого радиосериала «Амурские волны» – «Амурская эмиграция первой четверти 20-го столетия». В программе принимает участие краевед-исследователь Сергей Емельянов. Автор и ведущий – Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире – рубрика «Архив. Лучшее». Она будет посвящена Дню пограничника. Вы услышите программу «Я так думаю!», гостем которой стал Владимир Мазур – пограничник, ветеран войны в Афганистане. Тема: День пограничника. «Все думали, что пограничники должны служить на границе. А мы-то служили в Афганистане...» Ведущий: Михаил Митрофанов (Май, 2018 года).

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.