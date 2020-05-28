В Благовещенске 2 июня откроется музейный центр «Дом Котельникова»

Благовещенск начала XX века получил постоянную прописку в музейно-выставочном центре «Дом Иннокентия Котельникова». 2 июня там откроется первая выставка, посвященная историческому владельцу здания.

Выставка откроется в виртуальном режиме: на официальном сайте museumamur.org и странице museum_amur в Инстаграм будет представлена видеопрезентация.

Выставка «Из истории городского быта» – первый шаг к созданию экспозиции, посвящённой владельцу здания – купцу Иннокентию Александровичу Котельникову и его ближнему окружению - это семья, друзья, деловые партнёры.

«С помощью типологических предметов из фондов музея на выставке воссоздана атмосфера купеческого дома, его интерьер. Сюжетные фотографии, газетные хроники с описанием наиболее интересных событий, определявших жизнь благовещенцев в начале XX века, заметки и рекламы с упоминанием Иннокентия Котельникова и его наследников, – все это позволяет окунуться в прошлое и понять, каким был наш город более 100 лет назад», - отмечают в музее.

Презентация выставки будет включать мини-экскурсию, которую проведёт сотрудник музея Анастасия Михайловская, и демонстрацию первых эскизов будущей экспозиции, выполненных дизайнерами проектного бюро «Архип» (руководитель Елена Хламова). Подробнее - в блоге Культпросвет.