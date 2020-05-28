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В благовещенском парке Дружбы поселится семейство панд

В благовещенском парке Дружбы поселится семейство панд
Фото: ОКЦ

В Благовещенске в парке Дружбы поселится семейство панд. Три скульптуры - одна большая и две маленькие разместятся между прудом и концертной площадкой. Новых постояльцев доставили в парк вечером 27 мая.

Автором нового арт-объекта является благовещенский скульптор Александр Кантемиров. Он трудился над ними с февраля. Искусственные медведи сделаны из пенополистирола и покрыты краской. Скульптор выполнил их в натуральную величину, соответствующую средним размерам животных в природе.

«Поселить» в парке медведей как символ российско-китайских отношений решило руководство Общественно-культурного центра.

«Скульптуры легкие, но крепкие. Мы специально это предусмотрели, чтобы дети могли пообниматься с медведями без опасения, что что-то отломается. А чтобы медведей никто не унес, мы их закрепим на бетонную площадку», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Новый арт-объект установят в парке Дружбы 28 мая в 13 часов. Торжественного открытия не будет, но посмотреть на панду-маму и двух малышей могут все желающие: парк открыт. Важно соблюдать социальную дистанцию.

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#культура

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Красиво и в тему. Жаль быдло всё испортит, сломает и обгадит(

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    как это Багрова то рассшедрилась?жадная до неузнаваемости

  • амурская алена

    амурская алена
    1 минута назад

    Здорово придумали,очень красивое животное,детям понравится.

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