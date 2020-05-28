В благовещенском парке Дружбы поселится семейство панд

В Благовещенске в парке Дружбы поселится семейство панд. Три скульптуры - одна большая и две маленькие разместятся между прудом и концертной площадкой. Новых постояльцев доставили в парк вечером 27 мая.

Автором нового арт-объекта является благовещенский скульптор Александр Кантемиров. Он трудился над ними с февраля. Искусственные медведи сделаны из пенополистирола и покрыты краской. Скульптор выполнил их в натуральную величину, соответствующую средним размерам животных в природе.

«Поселить» в парке медведей как символ российско-китайских отношений решило руководство Общественно-культурного центра.

«Скульптуры легкие, но крепкие. Мы специально это предусмотрели, чтобы дети могли пообниматься с медведями без опасения, что что-то отломается. А чтобы медведей никто не унес, мы их закрепим на бетонную площадку», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Новый арт-объект установят в парке Дружбы 28 мая в 13 часов. Торжественного открытия не будет, но посмотреть на панду-маму и двух малышей могут все желающие: парк открыт. Важно соблюдать социальную дистанцию.