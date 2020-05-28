В Благовещенске дети несколько дней гуляют по крыше 9-этажного дома

В Благовещенске на крыше 9-этажного дома гуляют дети. Несколько человек находятся на высоте без сопровождения взрослых. Информацию об этом разместил паблик @dpskontrol_28rus.

«Игнатьевское шоссе, 11. Видимо, в условиях самоизоляции дети выбрали для прогулки крышу дома. По словам подписчика, дети гуляют там второй день», – указано в сообщении.

Между тем подписчики сообщают, что детей они видят уже несколько дней. «Я их с прошлого четверга там вижу! Довольно близко с краю стоят! Да, конечно, мы все так делали и не понимали серьезность возможных последствий! А смотреть на них страшно», – поясняет подписчик.

Сообщал ли кто-либо из комментаторов в полицию, неизвестно.

Между тем этот дом прочно вписался в статистику падений с высоты: в 2016 году там разбились мужчина и женщина. А 15 мая этого года из окна 7-го этажа выпала женщина, она скончалась.