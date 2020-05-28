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сегодня, 07:00 5

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб
Фото: Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва

Ведомство считает, что в статистику не должны попадать люди с выявленным COVID-19, у которых нет жалоб. Вместе с тем Минздрав рекомендовал всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, умершего от осложнений заболевания.

В статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией не нужно включать тех зараженных, у которых нет жалоб. Об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава по кодированию причин смертности, связанных с COVID-19.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», — говорится в документе.

Эта рубрика означает диагноз «Носительство возбудителя COVID-19». Диагноз «COVID-19, положительный результат теста на вирус» в рекомендациях ведомства указан под рубрикой U07.1

Рекомендации ведомства касаются также определения причин смертности у людей с коронавирусом. В соответствии с ними коронавирус всегда нужно указывать в причинах смерти, если его выявили у пациента. Все случаи смерти, связанные с COVID-19, разделят на две группы:

случаи, когда заболевание выбирают в качестве первоначальной причины смерти;

случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе когда он имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

Рекомендации разработала рабочая группа министерства, они уже направлены в регионы. В ведомстве считают, что новые правила помогут усовершенствовать учет случаев смерти от коронавируса в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания, сообщает «РБК».

По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России подтвердили 370,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, умерли 3968 человек.

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#коронавирус

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Комментарии
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    1 час назад

    Что, начались предвыборные технологии? Хотя, уменьшив цифры больных, увеличите процент смертности....

  • одна из....

    одна из....
    43 минуты назад

    А тех кого уже включили куда девать? В умерших списать?

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Что за чушь? Разве бессимптомщик с КОВИДом перестаёт быть угрозой здоровым непереболевшим людям?

  • full

    full
    23 минуты назад

    ay

    Что за чушь? Разве бессимптомщик с КОВИДом перестаёт быть угрозой здоровым непереболевшим людям?



    Может, это в аспекте затрат на лечение?

  • амурская алена

    амурская алена
    3 минуты назад

    full

    ay

    Что за чушь? Разве бессимптомщик с КОВИДом перестаёт быть угрозой здоровым непереболевшим людям?



    Может, это в аспекте затрат на лечение?



    Написано в статистику не включать,а пересчитывать будут,статистику?Уберут тысяч 100 и улучшим статистику.Классно,супер!

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