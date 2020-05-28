Выплаты на детей на госуслугах: на Амур.инфо — памятка по заполнению заявлений

Путаница в именах, реквизитах банка и данных свидетельства о рождении — эти и другие ошибки при заполнении заявлений на портале госуслуг допускают семьи Амурской области, пытаясь оформить новые детские выплаты. На Амур.инфо - памятка по всем пяти видам выплат.

О мерах поддержки амурским семьям рассказали на пресс-конференции управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Амурской области Елена Гончарова и министр социальной защиты населения Приамурья Наталья Киселёва.

В Амурскую области пришли бюджетные ассигнования на выплаты семьям с детьми. Пенсионный фонд получил 1,5 миллиарда рублей, министерство социальной защиты населения — 1,1 миллиард. При необходимости суммы будут запрошены дополнительно, пояснили главы соцслужб. Главное — чтобы амурчане правильно заполняли заявления на портале госуслуг.

Как отмечают сотрудники соцслужб, амурчане делают ошибки, из-за которых может быть вынесен отказ. Чаще всего в заявлениях вместо данных ребенка пишут свое, есть опечатки и неверно указанные название банка или номер счета. Есть также описки в номере актовой записи в свидетельстве о рождении ребенка.

На основе рекомендаций и озвученной ранее информации Амур.инфо составило памятку по выплатам семьям с детьми. Право на выплаты имеют родители, усыновители и опекуны. Президент России Владимир Путин в период коронавируса ввел сразу 5 видов выплат (все они оформляются на портале госуслуг, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись):

- по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка семьям, где родители временно потеряли работу. Получать такую меру поддержки могут граждане, которые обратились в центр занятости для регистрации в качестве безработного после 1 марта 2020 года. Также на совещании в правительстве РФ 27 мая президент Владимир Путин поручил принять поправку, согласно которой родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта. Встать на учет в центр занятости можно дистанционно, путем заполнения заявления в электронной форме в личном кабинете на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в России» или в личном кабинете на портале Госуслуг. Решение о признании гражданина безработным будет принято не позднее 11 дней со дня подачи заявления. Одновременно принимается решение о назначении соответствующего пособия. Информацию о сроках выплаты и размерах пособия гражданин получит в электронной форме. В регистрации в качестве безработного заявителю может быть отказано, если им будут предоставлены недостоверные данные. Выплата 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего будет производиться центром занятости родителю вместе с назначением пособия в повышенном размере 12 130 рублей за апрель, май и июнь.Заявление уже можно подать на портале госуслуг.

- по 5 000 рублей ежемесячно для семей с детьми до трех лет — выплачивает ПФР с апреля по июнь, от дохода пособие не зависит, заявления принимаются до 1 октября. Выплаты производятся уже с апреля.

- 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с трех лет до достижения 16-летнего возраста — единовременная, выплачивает ПФР, от дохода не зависит, заявления принимаются до 1 октября. Выплаты начнутся с июня.

- 6 363,5 рублей ежемесячно на каждого ребенка с 3 лет до достижения 8-летнего возраста малообеспеченным семьям. Выплачивает министерство социальной защиты населения региона, возвращаясь на 1 января 2020 года для доплаты за прошедшие месяцы. Заявления принимаются до конца 2020 года. Условие — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Амурской области он составляет 12294 рубля. Для расчета среднедушевого дохода служба вернется на 1,5 года назад. К примеру, если семья обратится в мае 2020 года, то период расчета будет с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Если, к примеру, в декабре семья получила какие-то годовые премии, которые увеличили доход и тем самым лишили права на пособие, можно подать заявление в июле и взять период с января по декабрь 2019 года. В заявлении нужно указать свой доход и доход официального супруга.

Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии, пособие по безработице и т.д.) искать не надо: они будут запрошены министерством соцзащиты автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

А вот сумму в графу «Иные доходы» надо подсчитать. Если прочие официальные доходы зачислялись на карту — можно просмотреть историю зачислений и суммировать их за период. Это алименты, все выплаты от Фонда социального страхования, ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку, доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии, материальная помощь, подарки не превышающие 4000 рублей, призы спортсменам в денежной или натуральной форме.

Сумму выплат от Фонда социального страхования — оплату больничных, пособия по уходу за детьми — также можно посмотреть в Личном кабинете на сайте Амурского отделения ФСС, адрес в интернете — lk.fss.ru «Кабинет получателя услуг».

Не указывать полученные иные доходы не рекомендуется: в случае выявления необоснованно начисленных выплат из-за неверно сообщенного заявителем совокупного дохода их придется вернуть, поясняют специалисты.

Важно, что если кто-то из родителей был уволен после 1 марта 2020 года и встал на учет в центр занятости как безработный, то его доход исключается из общего подсчета среднедушевого дохода. Это значительно повышает шанс на назначение данной выплаты.

Выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно малообеспеченным семьям начнутся с июня.

- минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет с 1 июня должен вырасти с 3375 рублей до 6752 рублей. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Максимальный размер при этом вырастет с 6 000 рублей до 13 504 рублей. Выплату производит Фонд социального страхования. 22 мая это повышение приняла Госдума, законопроект находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Консультации по выплатам и заполнению заявлений можно получить по телефону горячей линии в ПФР — 8(4162) 202-400, в министерстве социальной защиты населения — 8(4162) 200-213.