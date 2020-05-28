Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 06:06 0

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей
Фото: bloknot.ru

Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин. Речь о «детской» доплате к ежемесячному пособию по безработице, которое будут выплачивать центры занятости населения, его размер увеличен до 12 130 рублей.

«Для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей - это три тысячи рублей на ребенка в месяц», - сказал Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда.

«Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года», - заявил президент.

«Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась и, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли ее до 1 марта, очень сложно», - отметил Путин.

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании в среду предложил распространить трехмесячную выплату 3 тысячи рублей на каждого ребенка в семье гражданина, оставшегося без работы - речь может идти о полумиллионе родителей по всей стране.

Министр отметил, что, по оценке Минтруда, речь может идти дополнительно о 510 тысячах безработных, которые воспитывают 840 тысяч детей - сейчас они права на доплату не имеют.

«Предлагаем поддержать такие семьи, Владимир Владимирович, и распространить дополнительную выплату на всех зарегистрированных безработных», - сказал Котяков.

Путин в ходе совещания в среду также поддержал предложение главы Минтруда увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца (с 1 мая по 1 августа). Сумма пособия будет увеличена в три раза, сообщает «Интерфакс».

Просмотров всего: 7

#дети #соцзащита

распечатать

Фотогалерея

Общество

Выплаты на детей на госуслугах: на Амур.инфо — памятка по заполнению заявлений
Коронавирус

Безработные получат пособия на детей без учета прежних доходов
Общество

Амурское правительство сообщило, что обеспечило жильем пострадавших от паводка
В России и мире

Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь