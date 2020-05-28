Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

«Для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, мы установили дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей - это три тысячи рублей на ребенка в месяц», - сказал Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда.

«Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года», - заявил президент.

«Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась и, конечно, найти людям работу, даже если они потеряли ее до 1 марта, очень сложно», - отметил Путин.

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании в среду предложил распространить трехмесячную выплату 3 тысячи рублей на каждого ребенка в семье гражданина, оставшегося без работы - речь может идти о полумиллионе родителей по всей стране.

Министр отметил, что, по оценке Минтруда, речь может идти дополнительно о 510 тысячах безработных, которые воспитывают 840 тысяч детей - сейчас они права на доплату не имеют.

«Предлагаем поддержать такие семьи, Владимир Владимирович, и распространить дополнительную выплату на всех зарегистрированных безработных», - сказал Котяков.

Путин в ходе совещания в среду также поддержал предложение главы Минтруда увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца (с 1 мая по 1 августа). Сумма пособия будет увеличена в три раза, сообщает «Интерфакс».