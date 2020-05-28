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28мая
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Выбор читателей за 27 мая

Выбор читателей за 27 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 27 мая.

Мост через Зею открыт для движения после ночного ремонта

Движение по мосту через реку Зею в Благовещенске возобновлено 27 мая в 6:30. Всю ночь там шел ремонт. ⠀

В Амурской области выявлено 13 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 мая с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 414 случаев заболевания COVID-19.

В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)

В Благовещенске на участке улицы Партизанской возникли проблемы с тротуарной плиткой. Как отмечают горожане, плитка была уложена в этом месте примерно полгода назад – в декабре 2019 года.

В Приамурье организацию оштрафовали на миллион рублей за коррупцию

В Амурской области организацию оштрафовали на миллион рублей. Причиной стало коррупционное правонарушение.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Амурчане могут поучаствовать в международном шахматном турнире
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