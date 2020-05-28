Выбор читателей за 27 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 27 мая.

Движение по мосту через реку Зею в Благовещенске возобновлено 27 мая в 6:30. Всю ночь там шел ремонт. ⠀

В Амурской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 мая с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 414 случаев заболевания COVID-19.

В Благовещенске на участке улицы Партизанской возникли проблемы с тротуарной плиткой. Как отмечают горожане, плитка была уложена в этом месте примерно полгода назад – в декабре 2019 года.

В Амурской области организацию оштрафовали на миллион рублей. Причиной стало коррупционное правонарушение.