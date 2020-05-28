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сегодня, 07:29 0

На ремонт Дома культуры села Дмитриевка выделено 1,5 миллиона рублей

На ремонт Дома культуры села Дмитриевка выделено 1,5 миллиона рублей

Преобразования проходят в культурном учреждении села Дмитриевка, построенном в 1986 году. На его ремонт потратят почти 1,5 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета. Также будет отремонтирован один клуб, для клубов в восьми населенных пунктах купят оборудование.

Сейчас строители занимаются устройством плинтусов, установкой кресел, одежды сцены, устанавливают карниз, фронтоны на улице. Ранее в Доме культуры отремонтировали полы, проложили трубопровод отопления, установили радиаторы, покрасили стены, сделали подвесные потолки, отремонтировали кровлю.

В последний раз ремонт Дома культуры в Дмитриевке проводили в прошлом году в рамках проекта по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья. Тогда его утеплили и сделали обшивку стен.

В этом году работы в рамках программы «Местный Дом культуры» ремонт планируют завершить к началу августа. В обновлённое здание переедут местные творческие коллективы: вокальная группа «Лейся, песня», детская концертная бригада «Незабудка», «Рябинушка», хореографическая группа «Новое поколение», «Клубочки-ниточки».

В этом году в рамках проекта «Местный Дом культуры» федерального проекта «Культура малой Родины» отремонтируют ещё одно культурное учреждение - в селе Бочкарёвка Серышевского района. Кроме этого, по проекту закупят оборудование для Домов культуры сел Садовое Благовещенска, Новокиевский Увал Мазановского, Костюковка Свободненского, Антоновка Завитинского, Усть-Ивановка Благовещенского, Албазино Сковородинского районов, городов Шимановск и Зея.

Федеральный проект «Местный Дом Культуры» направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.

За 2017-2018 годы в проекте «Местный Дом Культуры» приняли участие 38 Домов культуры в области. В 9 был сделан текущий ремонт, в 31 учреждении обновили материально-техническую базу. Например, в селе Талдан Сковородинского района обновили световое и звуковое оборудование, а также приобрели кресла в зрительный зал. В Доме культуры села Нововоскресеновка Шимановского района провели текущий ремонт с заменой кровли, а в Архаринском районе в Доме культуры села Отважное отремонтировали пол.

Культурные учреждения области преображаются и модернизируются и благодаря нацпроекту «Культура». Он реализуется в регионе второй год подряд.

В этом году в ходе реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» модернизируют две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта запланирован в культурном учреждении села Толстовка.

По сёлам области будут гастролировать 5 новых автоклубов. Концерты и спектакли теперь станут привозить в полностью оборудованном необходимой музыкальной световой техникой автомобиле.

На всё это благодаря нацпроекту «Культура» выделено 59 миллионов рублей.

Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В его рамках в прошлом году в области закупили 6 автоклубов. Их с концертными программами направляют по заявкам в населённые пункты, где нет местных Домов культуры. Также нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами 3 музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах и областной колледж искусств и культуры. В рамках проекта идёт оснащение детских школ искусств пианино. В Приамурье приобрели 28 этих музыкальных инструментов. Общая стоимость оснащения в прошлом году составила более 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#культура

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