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Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Фото: instagram.com

Минздрав РФ утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, госпитализировать в специализированные клиники нужно пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, то его должны госпитализировать как пациента в состоянии средней тяжести.

Кроме того, госпитализировать должны всех пациентов с COVID-19, если они относятся к группе риска (старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет), или же проживают с лицами из группы риска.

Также перечислены критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.

Также нужно госпитализировать несовершеннолетнего, если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для лечения на дому, сообщают РИА Новости.

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#коронавирус #медицина

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