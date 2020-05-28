Гороскоп 28 мая: Скорпионы могут просить повышение у начальства, а Львам необходимо признать ошибку

Восход Солнца: 04:27

Заход Солнца: 20:27

Солнце в Близнецах.

Овен. Вас попробуют втянуть в грязные игры со сплетнями, но присоединяться ни в коем случае нельзя. Не думайте слишком долго и интенсивно о том, какое у других сложилось мнение о Вас.

Телец. В этот день Тельцам достаточно быть собой, чтобы казаться окружающим обаятельным и интересным. Пора подумать о себе, о своем здоровье и делах, которые приносят Вам удовлетворение.

Близнецы. Дома ведите себя внимательно, ни в коем случае не ссорьтесь с близкими людьми, а если ситуация будет напряженной, запаситесь терпением! Расслабитесь и не думайте о проблемах, которые Вы не в состоянии пока самостоятельно решить. Призовите на помощь людей, которым Вы доверяете.

Рак. Сомнения могут кого-угодно сбить с пути, Раки не исключение. Еще раз все обдумайте и тогда беритесь за работу. Вы всерьез задумываетесь над началом новых отношений, верно? Астрологи советуют не увлекаться новыми людьми так быстро, не узнав о них необходимый минимум информации. Всегда будьте осторожным.

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Лев. Не бойтесь признать свою ошибку, чем быстрее Вы это сделаете, тем быстрее сможете найти иной путь. Если Вы сегодня позволите в себе сомневаться, перспективная возможность может отойти кому-то более решительному.

Дева. Интернет-знакомство покажется будничным, но вскоре этот человек даст о себе знать снова. На работе все хорошо, это прекрасно, учитывая, что дома обстановка продолжает быть достаточно накаленной.

Весы. Не впадайте в крайности, не требуйте у шефа повышения после того, как он похвалил Вас за хорошо проделанную работу. Без дополнительных усилий Вы сможете достигнуть поставленных целей, не ленитесь!

Скорпион. Отличное время для воплощения в жизнь планов, связанных с улучшением карьерных перспектив. Не бойтесь намекнуть шефу о том, что Вы уже переросли свою текущую должность. Сегодня Вас будет интересовать все новое и ранее неизведанное, страсть и жажда познания помогут многого достигнуть.

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Стрелец. Изоляция сегодня определенно пойдет на пользу вашей работе, в окружении людей Вы не можете сосредоточиться. Постарайтесь сегодня воспринимать мир максимально широко, отказываясь от привычных рамок.

Козерог. Ваш энергетический потенциал находится на высоком уровне, проблем не возникнет ни с чем, можно пойти на праздничный шоппинг. День будет активным и об отдыхе Вам придется лишь мечтать: маленькие поручения займут больше времени, чем ожидалось.

Водолей. Подготовьтесь к тому, что Вселенная заставит Водолеев преодолеть некоторые препятствия на пути к цели! Пристально следите за словами, а также за людьми, которые слышат Вас, если речь заходит о чем-то личном.

Рыбы. Есть смысл до обеда не работать активно, чтобы сэкономить энергию для подвигов вечером. Идеальное время, чтобы вспомнить об обещаниях, которые так и не были выполнены. Сделайте это и выдохните.

Астролог: Вальдемар Небоходцев