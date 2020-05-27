Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость
сегодня, 22:11 0

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о подготовке ко дню рождения города

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о подготовке ко дню рождения города

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о подготовке ко дню рождения Благовещенска. На связи со студией – и. о. руководителя управления администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

Также вы услышите репортаж с пресс-конференции, посвященной региональным мерам поддержки амурским предпринимателям.

Ведущий эфира – Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 16

#Эхо Москвы

распечатать


Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – рубрика «Пандемия-2020»
Эхо Москвы 2

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа Бориса Белобородова «Бизнес-среда»
Эхо Москвы

В эфире «Дневного Эха» – о работе Амурского областного театра кукол на удалёнке
Эхо Москвы

В эфире «Утреннего Эха» – «К чему и как готовятся туристические агентства в этом сезоне»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь