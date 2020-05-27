Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о подготовке ко дню рождения города

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о подготовке ко дню рождения Благовещенска. На связи со студией – и. о. руководителя управления администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

Также вы услышите репортаж с пресс-конференции, посвященной региональным мерам поддержки амурским предпринимателям.

Ведущий эфира – Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.