В Тынде врач, контактировавшая с больным COVID-19, продолжала работать в больнице

В Тынде врач, имевшая контакт с зараженным коронавирусом, в ожидании результатов анализа на заболевание продолжала работать в больнице. Диагноз COVID-19 у нее подтвердился. Установлено около ста контактных.

Об этом сообщила мэр Тынды Марина Михайлова в своем Инстаграме.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание штаба по коронавирусу. Установлено, что врач со статусом "контактный" в ожидании результатов анализа на ковид продолжала работу и прием пациентов. Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных. Ждём результатов эпидрасследования этого случая. Ещё раз обращаюсь к вам, дорогие тындинцы: если вы были в контакте или есть хоть малейшее сомнение – соблюдайте все рекомендации и прекратите максимально общение. Защитите других людей от возможной инфекции», – написала градоначальник.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 27 мая в Тынде 48 заболевших коронавирусом. За последние сутки прирост там не наблюдается. В Приамурье выявлено 414 случаев заболевания COVID-19.