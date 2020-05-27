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27мая
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В Тынде врач, контактировавшая с больным COVID-19, продолжала работать в больнице

В Тынде врач, контактировавшая с больным COVID-19, продолжала работать в больнице
Фото: pixabay.com

В Тынде врач, имевшая контакт с зараженным коронавирусом, в ожидании результатов анализа на заболевание продолжала работать в больнице. Диагноз COVID-19 у нее подтвердился. Установлено около ста контактных.

Об этом сообщила мэр Тынды Марина Михайлова в своем Инстаграме.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание штаба по коронавирусу. Установлено, что врач со статусом "контактный" в ожидании результатов анализа на ковид продолжала работу и прием пациентов. Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных. Ждём результатов эпидрасследования этого случая. Ещё раз обращаюсь к вам, дорогие тындинцы: если вы были в контакте или есть хоть малейшее сомнение – соблюдайте все рекомендации и прекратите максимально общение. Защитите других людей от возможной инфекции», – написала градоначальник.

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Сегодня состоялось внеочередное заседание штаба по коронавирусу. Установлено, что врач-педиатр со статусом " контактный" в ожидании результатов анализа на ковид продолжала работу и прием пациентов. Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных. Ждём результатов эпидрасследования этого случая. Ещё раз обращаюсь к вам, дорогие Тындинцы: если вы были в контакте или есть хоть малейшее сомнение - соблюдайте все рекомендации и прекратите максимально общение - защитите других людей от возможной инфекции.

Публикация от Марина Михайлова (@mikhaylova2018)

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на 27 мая в Тынде 48 заболевших коронавирусом. За последние сутки прирост там не наблюдается. В Приамурье выявлено 414 случаев заболевания COVID-19.

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#коронавирус #медицина #работа #Тында

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 минут назад

    Так кто там раньше был главным врачом?

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