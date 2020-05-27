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В благовещенском бомбоубежище появился музей (фото, видео)

В благовещенском бомбоубежище появился музей (фото, видео)
Фото: управление культуры администрации Благовещенска

В Благовещенске появился новый музей «Капсула времени». Он находится в муниципальном бомбоубежище по адресу: улица Мухина, 100. Новое музейное пространство станет подарком всем горожанам ко Дню города.

В помещении несколько экспозиций. Здесь можно увидеть, как выглядел кабинет руководителя советского периода, кафетерий времен СССР, комната 70-80 годов. Также представлена коллекция мотоциклов и советских игрушек. Все экспонаты подлинные. В рабочем состоянии патефон, миксер, мясорубка, печатная машинка, кассовый аппарат. Даже паркет и двери, установленные между помещениями бомбоубежища, были сделаны в советскую эпоху.

«Обстановка комнаты 70-80-х годов полностью воссоздана на основе комнаты моих бабушки и дедушки по отцовской линии. Вещи переехали к нам контейнером в полном объеме из Саратовской области. Огромная благодарность моим родителям, что это все было сохранено», – рассказал председатель Амурской областной творческой организации «Капсула времени» Дмитрий Ряписов.

Дмитрий Ряписов – инициатор и создатель «Капсулы времени». Он собирал экспонаты по всей стране – от Калининграда до Сахалина. Но в основе экспозиций – вещи из личного архива семьи Ряписовых. По истории его семьи можно проследить историю всей страны. Гости музея узнают предметы быта и интерьера, которые были и в их квартирах, а также в домах их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

Идея создания музейного пространства вынашивалась около 10 лет. Изначально благовещенец хотел открыть музей, посвященный мотоциклам. В его коллекции 20 мотоциклов с историей. Но затем Дмитрий решил посвятить музейное пространство советской эпохе. С помещением помогли в городском управлении по делам ГОЧС.

«Управление по делам ГО и ЧС предоставило бомбоубежище, оказало очень большую помощь в наведении порядка и в осушении, потому что в 2018 году помещение было подтоплено под потолок», – сообщил Дмитрий Ряписов.

В новом музейном пространстве 27 мая побывал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев. Больше всего его впечатлила экспозиция, посвященная Сталинградской битве, где представлены экспонаты военной эпохи. В том числе – топливная бочка Вермахта 1942 года, мотоцикл 40-х годов, немецкая посуда.

Интерактивная экспозиция, посвященная Сталинградской битве, станет особенным подарком горожанам в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Бабушки и дедушки многих благовещенцев принимали участие в этом сражении. Посетив музейное пространство, жители Благовещенска смогут прикоснуться к истории своей семьи.

«Музей меня поразил не только своими экспозициями, но и душой, которая в него вложена, душой людей-энтузиастов, которые по крупицам собирали то, что могло бы быть утеряно. Из заброшенного помещения они сделали полноценный музей, и у нас в городе появилась еще одно место, где мы можем учить наших детей, заниматься патриотическим воспитанием, приводить сюда туристов», – сообщил первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

Официальное открытие «Капсулы времени» состоится после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Музей будет работать с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

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#культура

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Очень хорошее дело. Как-то приходилось бывать в подобной Квартире-музее - там, кстати, камеры слежения были установлены, а то мелочевка пропадала, а еще на каждой вещи была аккуратная бирочка с указанием года (точного или примерного) производства всего выставленного (дивана, кровати, ковра, патефона, настольной лампы, комода и т.д.)... Многим вещам было по 100 лет и более - это очень впечатляло!

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    1 час назад

    Здравствуйте!Вообще то у нас в стране нет бомбоубежищ,а есть защитные сооружения гражданской обороны!Где они расположены и что сейчас в них находится должны иметь отметку "ДСП" и еще бы указали площадь сооружения и где находится вентиляция, и как ее отключить

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Какие 70-80 годы не было уже такого, по крайней мере у моих родителей, их друзей и знакомых обстановка в комнате скорее 50-60 годы.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 час назад

    Лишь бы опять не подтопило, что исключить просто нельзя

  • donald28rus

    donald28rus
    1 час назад

    Молодец Дмитрий. Обязательно найду время,чтобы зайти.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ЛарисаНГ

    Здравствуйте!Вообще то у нас в стране нет бомбоубежищ,а есть защитные сооружения гражданской обороны!Где они расположены и что сейчас в них находится должны иметь отметку "ДСП" и еще бы указали площадь сооружения и где находится вентиляция, и как ее отключить



    А кто-то не знал, где находится бомбоубежище?... Там одно время неплохо торговали даже ))))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А идея интересная, схожу обязательно. Спасибо )

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Имамеев побывал-визит английской королевы

  • ямщик

    ямщик
    56 минут назад

    ЛарисаНГ

    Здравствуйте!Вообще то у нас в стране нет бомбоубежищ,а есть защитные сооружения гражданской обороны!Где они расположены и что сейчас в них находится должны иметь отметку "ДСП" и еще бы указали площадь сооружения и где находится вентиляция, и как ее отключить



    Ну, вот для кого эти сведения дсп, тот пусть об этом и беспокоится. А там вокруг надписи во всеобщее обозрение "Бомбоубежище" А вот вентиляции давно уже нигде, скорей всего и нету. И фильтров серебряных нету. Сейчас война нового типа.

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    55 минут назад

    Я знаю,что там был магазин. Просто слово "бомбоубежище"возмутило!Да по закону ЗСГО можно сдавать в аренду!Что хочет предприниматель?Одна оплата в год за тепло и электроэнергию с такой площадью не меньше миллиона рублей!Не заработает однозначно!И еще,перед тем,как взять в арену это сооружение проходит конкурсная процедура!и арендная плата за год примерно 20 тыс. за кв.метр.Почему я этот диалог виду - у организации,где я работаю,тоже есть зсго ,но сдать не можем - нет таких "арендаторов" которые могут это содержать и на этом зарабатывать!

  • tankist btb

    tankist btb
    55 минут назад

    бомбоубежище старый термин как и газоубежище. пишите правильно УБЕЖИЩЕ

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