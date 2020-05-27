В благовещенском бомбоубежище появился музей (фото, видео)

Фото: управление культуры администрации Благовещенска

В Благовещенске появился новый музей «Капсула времени». Он находится в муниципальном бомбоубежище по адресу: улица Мухина, 100. Новое музейное пространство станет подарком всем горожанам ко Дню города.

В помещении несколько экспозиций. Здесь можно увидеть, как выглядел кабинет руководителя советского периода, кафетерий времен СССР, комната 70-80 годов. Также представлена коллекция мотоциклов и советских игрушек. Все экспонаты подлинные. В рабочем состоянии патефон, миксер, мясорубка, печатная машинка, кассовый аппарат. Даже паркет и двери, установленные между помещениями бомбоубежища, были сделаны в советскую эпоху.

«Обстановка комнаты 70-80-х годов полностью воссоздана на основе комнаты моих бабушки и дедушки по отцовской линии. Вещи переехали к нам контейнером в полном объеме из Саратовской области. Огромная благодарность моим родителям, что это все было сохранено», – рассказал председатель Амурской областной творческой организации «Капсула времени» Дмитрий Ряписов.

Дмитрий Ряписов – инициатор и создатель «Капсулы времени». Он собирал экспонаты по всей стране – от Калининграда до Сахалина. Но в основе экспозиций – вещи из личного архива семьи Ряписовых. По истории его семьи можно проследить историю всей страны. Гости музея узнают предметы быта и интерьера, которые были и в их квартирах, а также в домах их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

Идея создания музейного пространства вынашивалась около 10 лет. Изначально благовещенец хотел открыть музей, посвященный мотоциклам. В его коллекции 20 мотоциклов с историей. Но затем Дмитрий решил посвятить музейное пространство советской эпохе. С помещением помогли в городском управлении по делам ГОЧС.

«Управление по делам ГО и ЧС предоставило бомбоубежище, оказало очень большую помощь в наведении порядка и в осушении, потому что в 2018 году помещение было подтоплено под потолок», – сообщил Дмитрий Ряписов.

В новом музейном пространстве 27 мая побывал первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев. Больше всего его впечатлила экспозиция, посвященная Сталинградской битве, где представлены экспонаты военной эпохи. В том числе – топливная бочка Вермахта 1942 года, мотоцикл 40-х годов, немецкая посуда.

Интерактивная экспозиция, посвященная Сталинградской битве, станет особенным подарком горожанам в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Бабушки и дедушки многих благовещенцев принимали участие в этом сражении. Посетив музейное пространство, жители Благовещенска смогут прикоснуться к истории своей семьи.

«Музей меня поразил не только своими экспозициями, но и душой, которая в него вложена, душой людей-энтузиастов, которые по крупицам собирали то, что могло бы быть утеряно. Из заброшенного помещения они сделали полноценный музей, и у нас в городе появилась еще одно место, где мы можем учить наших детей, заниматься патриотическим воспитанием, приводить сюда туристов», – сообщил первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

Официальное открытие «Капсулы времени» состоится после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Музей будет работать с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.