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27мая
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сегодня, 20:34 4

В Благовещенске главбух компании присвоила более полумиллиона рублей

В Благовещенске главбух компании присвоила более полумиллиона рублей
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из коммерческих организаций, присвоившей деньги в крупном размере. В ходе расследования установлено, что она, имея доступ к расчетным счетам, совершила хищение вверенных ей средств на сумму более 500 тысяч рублей.

Женщина перечислила деньги на свой расчетный счет и счет своего сожителя. После чего, желая скрыть следы совершенного преступления, она составила платежные поручения на указанную сумму о перечислении денежных средств по текущим расходам организации.

Расследование по уголовному делу осуществлялось МСО СУ СК РФ по Амурской области, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. В соответствии с УК РФ за указанное преступление суд может назначить до 6 лет лишения свободы.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    54 минуты назад

    ну и правильно

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    45 минут назад

    Демидыч

    ну и правильно



    многоникий сторонник лдпр одобряет воровство???

  • 55

    55
    20 минут назад

    Если пользоваться публичной информацией, то ЛДПР ни когда не одобряло воровство. Эта партия всегда презерала коррупцию и воровство, которое при едросне увеличилось в значительное количество. Поэтому они и назвали едросню партией жуликов и воров, а большая часть населения поверила в это, испытав все это на себе.

  • Демидыч

    Демидыч
    17 минут назад

    видно зарплату не платили-экспроприация экспрприаторов

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