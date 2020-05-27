В Благовещенске главбух компании присвоила более полумиллиона рублей

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из коммерческих организаций, присвоившей деньги в крупном размере. В ходе расследования установлено, что она, имея доступ к расчетным счетам, совершила хищение вверенных ей средств на сумму более 500 тысяч рублей.

Женщина перечислила деньги на свой расчетный счет и счет своего сожителя. После чего, желая скрыть следы совершенного преступления, она составила платежные поручения на указанную сумму о перечислении денежных средств по текущим расходам организации.

Расследование по уголовному делу осуществлялось МСО СУ СК РФ по Амурской области, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. В соответствии с УК РФ за указанное преступление суд может назначить до 6 лет лишения свободы.