Число безработных в России достигло 4,3 миллиона человек

По сравнению с мартом нынешнего года общая численность безработных россиян выросла в апреле на 815 тысяч человек, достигнув 4 миллиона 300 тысяч человек. Такие данные приводятся в сообщении Росстата.

Аналогичный уровень безработицы был зафиксирован в России четыре года назад, в марте 2016 года, достигнув своего максимума за трехлетний период с 2013 года. Тогда показатель безработицы составил 6 %, постепенно и ненамного снижаясь в последующие месяцы – до 5,9 % в апреле и до 5,6 % в мае. Тенденция к снижению уровня безработицы сохранялась до осени 2019 года.

В августе прошлого года показатель уровня безработицы в стране вновь установил рекордное значение, став максимальным за всю историю наблюдений с 1991 года. Он составил 4,3 %, вернувшись в сентябре к июльскому показателю – 4,5 %. В октябре он достиг 4,6 %, оставаясь на этой отметке до конца 2019 года.

В начале нынешнего года число безработных россиян вновь начало увеличиваться, хотя и незначительно – безработица достигла 4,7 % в январе, в феврале этот показатель снизился до 4,6 %, а в марте вновь повысился до январского уровня, но тогда эти данные не учитывали изменений, которые вскоре вызвала пандемия коронавируса.

Неделей ранее Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту безработицы в России по итогам года до 5,7 %, что стало максимальным показателем за последнее десятилетие. Без работы в этом году может остаться даже больше людей, чем в кризис 2014-го года.

Между тем, как передают «Новые известия», Минэкономразвития ожидает, что рост безработицы в нынешнем году будет временным. По прогнозам уже в следующем году этот показатель может снизиться до 5,4 %, еще через год – до 4,9 %, и только через два года прогнозируется, что уровень безработицы почти вернется к прежним значениям, зафиксированным до начала пандемии, опустившись до 4,7 %.