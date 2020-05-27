В Амурском краеведческом музее провели ремонт на 1,4 миллиона рублей

В Амурском областном краеведческом музее, пока он был закрыт для посетителей в период напряженной эпидобстановки по коронавирусу, провели ремонт. Все работы обошлись в 1,4 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета.

На выделенные средства были обновлены лестничный марш и экспозиционный зал № 11, были установлены дополнительные светильники. В пяти административных помещениях обновили покрытие стен и отремонтировали полы. В последний раз экспозиционные и выставочные залы музея ремонтировали в период с 2016 по 2019 годы. Другие помещения - более 10 лет назад, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Прием посетителей в музей приостановлен по 31 мая. После этого министерство культуры России предполагает послабление режима, заявила министр Ольга Любимова.