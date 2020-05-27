Приамурье вошло в десятку регионов с наименьшим административным давлением на бизнес

Амурская область вошла в число лучших субъектов страны с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Рейтинг регионов России представил в докладе Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Одним из ключевых факторов успешной работы в этом направлении мы считаем выстраивание прямой коммуникации между бизнесом и федеральными контролирующими органами. В Амурской области создана рабочая группа по решению вопросов административного давления, кейсы проблемных проверок рассматриваются на специальной комиссии в правительстве региона с участием всех заинтересованных сторон, работает публичный чат для оперативного реагирования на те или иные обращения. Особенно хочу отметить активную позицию общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей Приамурья, а также прокуратуры Амурской области, где каждый первый вторник месяца проводятся Общественные советы с участием бизнес-сообществом. Об определенной положительной динамике хорошо говорят цифры – если в 2017 году 38 % опрошенных предпринимателей сталкивались с фактами административного давления, то в 2018 году их количество не превышало 26 %. Сократилось за это время и число внеплановых проверок бизнеса – с 3 884 в 2018 году до 3 764 за год предыдущий», – рассказал губернатор Василий Орлов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе пояснил, что вышеуказанный рейтинг составлен по итогам 2019 года, то есть до начала пандемии COVID-19. Но траектория выхода на восстановление экономической деятельности и рост экономики на этапе выхода из карантина в 2020 году будет зависеть в том числе от снижения административного давления на бизнес.

Индекс рассчитывается для 85 субъектов и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, жилищные инспекции.

Вместе с Приамурьем в десятку лидеров попали еще два дальневосточных региона – Приморский край и Еврейская автономная область. Лучше всего бизнес ощущает себя в Ульяновской области, а второе место заняла Удмуртия. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми и Волгоградская область.