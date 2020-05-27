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сегодня, 18:25 4

Приамурье вошло в десятку регионов с наименьшим административным давлением на бизнес

Приамурье вошло в десятку регионов с наименьшим административным давлением на бизнес
Фото: гудвилл.онлайн

Амурская область вошла в число лучших субъектов страны с наименьшим давлением на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. Рейтинг регионов России представил в докладе Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Одним из ключевых факторов успешной работы в этом направлении мы считаем выстраивание прямой коммуникации между бизнесом и федеральными контролирующими органами. В Амурской области создана рабочая группа по решению вопросов административного давления, кейсы проблемных проверок рассматриваются на специальной комиссии в правительстве региона с участием всех заинтересованных сторон, работает публичный чат для оперативного реагирования на те или иные обращения. Особенно хочу отметить активную позицию общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей Приамурья, а также прокуратуры Амурской области, где каждый первый вторник месяца проводятся Общественные советы с участием бизнес-сообществом. Об определенной положительной динамике хорошо говорят цифры – если в 2017 году 38 % опрошенных предпринимателей сталкивались с фактами административного давления, то в 2018 году их количество не превышало 26 %. Сократилось за это время и число внеплановых проверок бизнеса – с 3 884 в 2018 году до 3 764 за год предыдущий», – рассказал губернатор Василий Орлов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе пояснил, что вышеуказанный рейтинг составлен по итогам 2019 года, то есть до начала пандемии COVID-19. Но траектория выхода на восстановление экономической деятельности и рост экономики на этапе выхода из карантина в 2020 году будет зависеть в том числе от снижения административного давления на бизнес.

Индекс рассчитывается для 85 субъектов и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Роструд, МЧС, жилищные инспекции.

Вместе с Приамурьем в десятку лидеров попали еще два дальневосточных региона – Приморский край и Еврейская автономная область. Лучше всего бизнес ощущает себя в Ульяновской области, а второе место заняла Удмуртия. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми и Волгоградская область.

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#бизнес

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    УРЯЯЯЯЯ! Хоть в чём-то у нас хорошо!

  • не люблю

    не люблю
    50 минут назад

    ну это логично. потому как бизнеса практически нет, и если только подумать о давлении, то последние крякнут

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    39 минут назад

    Думаю, вы ошибаетесь, что "бизнеса нет". "Он есть", но, вполне естественно не так развит, как в Москве. Весовые категории разные! И мне приятно видеть такие показатели. Думаю, что большинство предпринимателей это ощущают, но есть и те, кто периодически истерит, что "хуже некуда". Уверяю вас, что "есть куда хуже"! Просто мы этого не ощущаем, поскольку "наш режим самоизоляции" один из самых слабых в России. Регулярно смотрю сводку Рамблера и Яндекса и мы почти всегда самые "слабые" в этом отношении. Сегодня, например, хуже был только Южно-Сахалинск. Так что мы живем при весьма "льготных" условиях. Дай бог не "выскочить в негатив". Тогда "печалька" будет точно всем!

  • не люблю

    не люблю
    30 минут назад

    вирус, это временно, а вот фундаментального бизнеса практически нет, федеральные проекты не считаем, купи-продай особо с китаем это вообще одноразовый примитив , производство по отраслям- пальцев на одной руке хватит

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