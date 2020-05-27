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В Амурской области врачи поставили на ноги больше 1000 человек, пострадавших в ДТП

В Амурской области врачи поставили на ноги больше 1000 человек, пострадавших в ДТП

Больше тысячи человек, пострадавших в ДТП, ежегодно ставят на ноги врачи в Амурской области. В регионе создано 12 травмоцентров. Эффективность их работы достигается благодаря уровням сложности медицинской помощи.

Структурно все 12 травмоцентров дифференцированы в зависимости от уровня оказания специализированной медицинской помощи.

Травмоцентры наивысшего, I уровня, размещены на двух крупнейших областных базах - в Амурской областной клинической больнице и в Амурской областной детской клинической больнице. Их задача - оказание квалифицированной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пострадавшим при ДТП, с тяжелыми повреждениями, сочетанными, множественными и изолированными травмами, их осложнениями. В своем составе травмоцентр I уровня имеет травматологическое, хирургическое, нейрохирургическое, приемное и диагностическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации. Диагностическая база травмоцентра I уровня обеспечивает возможность круглосуточного проведения ультразвукового исследования, рентген-компьютерной томографии, эндоскопии, ангиографии, консультации профильными специалистами.

В травмоцентр I уровня госпитализируются пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами, в том числе доставленные с места ДТП, и пострадавшие, переводимые из травмоцентров II и III уровней для этапного хирургического лечения последствий травм и их осложнений.

«Помимо тяжелых пострадавших в ДТП с сочетанной и множественной травмой, в травмоцентры I уровня поступают и пациенты, получившие повреждения в других обстоятельствах. С изолированными травмами, сопровождающимися шоком, с травмами из-за падения с высоты, тяжёлые раны груди и живота, ножевые и огнестрельные ранения», - говорит главный травматолог-ортопед Амурской области, заведующий отделением травматологии Амурской областной клинической больницы Максим Тюрин.

В семи учреждениях здравоохранения функционируют травматологические центры второго уровня: в Сковородинской ЦРБ, больницах городов Шимановск, Белогорск, Свободный, Тында, Зея и в Бурейской больнице. Каждый из них имеет травматологическое, хирургическое, диагностическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации.

В Магдагачинской, Завитинской и Архаринской больницах работают травмоцентры III уровня по оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП в соответствии с зонами ответственности, а также специализированной медицинской помощи пострадавшим по жизненным показаниям. В своем составе травмоцентр III уровня имеет травматологическое, хирургическое, отделение анестезиологии и реанимации, приемное и диагностическое отделения. Пострадавшие с травмами, сопровождающимися шоком, госпитализируются в травмоцентры III уровня для оказания специализированной помощи только по жизненным показаниям.

«Большинство травмированных поступают в учреждения здравоохранения области в результате различных ДТП. В 2018 году пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях было 1228 человек, в 2019 году - 1082. В травматологическом отделении с койками сочетанной травмы АОКБ в прошлом году пролечен 451 пациент с последствиями ДТП, выполнено 595 операций», - приводит слова Максима Тюрина пресс-служба правительства Амурской области.

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#дороги #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Let2020

    Let2020
    5 минут назад

    Не верьте "клали" они на всех больных и травмированных. Знаю о чем говорю

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