Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:56 11

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса позади

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса позади
Фото: finam.info

Глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом президент сообщил 26 мая в ходе онлайн-конференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Надо сказать, что мы сейчас от ряда стран получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается, пройденным», — сказал российский лидер.

23 мая президент отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в стране. Путин заявил, что позитивная динамика очевидна.

О прохождении Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией ранее говорил вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, конец пика прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных. Вирусолог добавил, что начиная с 1–2 мая количество выявляемых случаев коронавируса остается примерно на одном уровне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что России удалось «срезать пик» заболеваемости, так как даже в этой максимальной точке суточный прирост новых инфицированных был одним из самых низких в мире.

В тот же день главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что конец эпидемии в России возможен уже к июлю. Даже если будут новые вспышки, к пикам заболеваемости они не приведут, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 530

#коронавирус #российская власть

распечатать


Коронавирус 1

В Тынде врач, контактировавшая с больным COVID-19, продолжала работать в больнице

Общество 1

Число безработных в России достигло 4,3 миллиона человек
Коронавирус

В Амурской области выявлено 13 новых случаев COVID-19
Коронавирус

В российской армии пройден пик заболеваемости COVID-19
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Лжец.

  • full

    full
    1 час назад

    Вот сейчас верю.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса позади

  • амурские волны

    амурские волны
    1 час назад

    фашист в бункере... Новая кликуха. Не знаю как в Амурке. В Москве уже понеслось вовсю.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

    Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости. Такое развитие событий предрек руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает РИА Новости.

    «Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — приводит агентство его слова. Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое — кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

    «Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. (…) Мы можем получить второй пик в этой волне», — предупредил он, ссылаясь на исторический опыт пандемий, в частности — на эпидемию «испанки» в 1919 году. Он подчеркнул, что на данный момент рано делать выводы о том, что наблюдаемое продолжится и далее.

    Так кому верить?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    А что эта пидрила постоянно лыбится?

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Верьте себе в первую очередь. И смело к умершим от вируса прибавляйте умерших от пневмонии. Последний показатель выше среднего по многим регионам. +50 больных пневмонией переводят в клинику НИИ патологии дыхания. При этом клинику лишили палаты интенсивной терапии. Обещают, что эти больные - без COVID-19. Однако, если российские тесты действительно дают погрешность в 30%, а ложно положительные и ложно отрицательные результаты распределяются в равных пропорциях, то среди этих 50 7 - 8 человек могут быть на самом деле с коронавирусом. У персонала одноразовая защита, оставляющая открытыми некоторые участки тела.

  • full

    full
    53 минуты назад

    amur_mur_mur

    А что эта пидрила постоянно лыбится?



    Ну как, баба молодая, бабки водятся, слово нет слышал лет двадцать назад в последний раз. Чо ему не лыбиться?

  • Таранов

    Таранов
    31 минута назад

    Вовка, тебе бы скорей обнулиться только

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    29 минут назад

    Значит губеры сейчас начнут наперегонки врать безбожно...Выделываясь друг перед другом своими "успехами".......

  • Астана

    Астана
    15 минут назад

    Потому что надо успеть провести референдум по поправкам в конституции, поэтому пик пройден. никто не говорит правду.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь