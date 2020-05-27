Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса позади

Глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом президент сообщил 26 мая в ходе онлайн-конференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Надо сказать, что мы сейчас от ряда стран получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается, пройденным», — сказал российский лидер.

23 мая президент отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в стране. Путин заявил, что позитивная динамика очевидна.

О прохождении Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией ранее говорил вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, конец пика прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных. Вирусолог добавил, что начиная с 1–2 мая количество выявляемых случаев коронавируса остается примерно на одном уровне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что России удалось «срезать пик» заболеваемости, так как даже в этой максимальной точке суточный прирост новых инфицированных был одним из самых низких в мире.

В тот же день главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что конец эпидемии в России возможен уже к июлю. Даже если будут новые вспышки, к пикам заболеваемости они не приведут, сообщают «Известия».