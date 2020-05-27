Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

Военные Дальнего Востока обновили парк техники на 60 %

Военные Дальнего Востока обновили парк техники на 60 %
Фото: structure.mil.ru

Доля новых образцов автомобильной техники в Восточном военном округе доведена до 60 процентов. Только за последние пять лет в войска поставлено около 4 тысяч единиц военной техники.

В частности, на Дальний Восток доставлены грузовые машины повышенной проходимости, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» для подразделений специального назначения.

Это позволило повысить долю новых образцов практически на 20 % и достичь общего показателя в 60 %. Кроме того, в соответствии с планом развития Вооруженных сил РФ все новые соединения и воинские части ВВО комплектуются и обеспечиваются только новыми образцами военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сегодня в интересах войск и сил ВВО действует более 25 тысяч единиц автомобильной техники только общевойскового назначения – это грузовые и легковые автомобили, автобусы. При этом ежегодно на Дальний Восток и в Забайкалье поступает от 400 до 1,5 тысячи новых машин.

Просмотров всего: 185

#военные

распечатать


Коронавирус

В российской армии пройден пик заболеваемости COVID-19
Общество

Для амурских военных созданы тренировочные комплексы психологической подготовки
Власть

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Коронавирус 8

В Шимановск прибыли военные для борьбы с коронавирусом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь