Военные Дальнего Востока обновили парк техники на 60 %

Доля новых образцов автомобильной техники в Восточном военном округе доведена до 60 процентов. Только за последние пять лет в войска поставлено около 4 тысяч единиц военной техники.

В частности, на Дальний Восток доставлены грузовые машины повышенной проходимости, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» для подразделений специального назначения.

Это позволило повысить долю новых образцов практически на 20 % и достичь общего показателя в 60 %. Кроме того, в соответствии с планом развития Вооруженных сил РФ все новые соединения и воинские части ВВО комплектуются и обеспечиваются только новыми образцами военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сегодня в интересах войск и сил ВВО действует более 25 тысяч единиц автомобильной техники только общевойскового назначения – это грузовые и легковые автомобили, автобусы. При этом ежегодно на Дальний Восток и в Забайкалье поступает от 400 до 1,5 тысячи новых машин.