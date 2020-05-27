Пятиметровая акула-людоед напала на рыбака

Фото: Shelter Cove fire

У берегов американского штата Калифорния пятиметровая акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Акула пробила дно лодки, на которой рыбачил мужчина.

По словам 40-летнего Майкла Таллгеймера-младшего (Michael Thallheimer, Jr.), акула напала через считаные секунды после того, как он свесил свой улов за борт.

«Я видел ее рыло и бездушный глаз. Она прокусила байдарку прямо посередине, совсем рядом с моим коленом и бедром, сантиметрах в 15», – рассказал мужчина. Заметив животное, он изо всех сил ударил акулу по рылу веслом и заставил ее разжать зубы. Ударив байдарку хвостом, рыба скрылась из виду.

Таллгеймер немедленно направился к берегу. Но когда мужчина был на середине пути, он понял, что лодка уже наполовину наполнена водой. Тогда рыбак дозвонился до службы 911 и начал рассказывать о происшествии, однако в этот момент его байдарка перевернулась. Он попытался забраться обратно, но она снова опрокинулась.

Рыболов оказался в воде и держался за перевернутую байдарку. «Я был в воде, может, 15 минут, и все это время думал, что акула может вернуться. Возле моих ног болтались наловленные рыбины, которые я привязал к байдарке. Я повторял про себя: "Спокойствие. Паника до добра не доведет"», – выразил свои эмоции попавший в несчастье рыбак. В итоге Таллгеймера спасли местные рыбаки, с которыми связалась служба спасения.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед – одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6–4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул, сообщает «Лента.ру».

Ранее два друга случайно поймали опасную акулу весом 181 килограмм.