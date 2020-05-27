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27мая
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сегодня, 17:01 0

В Ярославле лоси стали свободно гулять по городу

В Ярославле лоси стали свободно гулять по городу
Фото: yarnovosti.com

По Ярославлю во время эпидемии разгулялись дикие животные: в город пришли лоси, медведи и бобры, а также лисы и кабаны, которых стали замечать местные жители. Об этом пишет местное издание «Ярновости».

Наибольший интерес у горожан вызвало появление на территории города крупных животных, в том числе лосей.

Заведующий зоологическим музеем факультета биологии и экологии ЯрГУ Александр Русинов объяснил, почему животные приблизились к людям.

«Появление лосей в городе в конце весны и начале лета – явление вполне заурядное. Самка перед родами изгоняет однолетнего лосенка и тот, еще не обладая полноценными навыками ориентировки, чаще всего ищет открытые пространства. В лесах это весьма часто может быть дорога, которая так или иначе приводит в город», – отметил зоолог. Он предупредил, что Ярославль «с интенсивным движением и массой препятствий» создает стресс для животного, и его поведение становится опасным как для него самого, так и для окружающих.

Зоолог также объяснил ярославцам появление медведя на улицах. «Появление медведя, скорее всего, случайность. Можно предположить, что в связи с самоизоляцией и отменой охотничьего сезона в лесах стало очень мало народа, который до сих пор настораживал медведей и заставлял их держаться максимально далеко от городов. Теперь прямо к границам любого города медведь может подойти в совершенно безлюдном режиме», – цитирует Русинова «Лента.ру».

Ранее в одном из сел Амурской области медведь выкопал труп из могилы и изуродовал его.

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#животные

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