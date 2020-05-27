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сегодня, 17:34 4

Национальный кормовой союз: амурские власти могут заявить свою позицию по ГМО-сое

Национальный кормовой союз: амурские власти могут заявить свою позицию по ГМО-сое

В Российский минсельхоз обратились губернаторы нескольких регионов с просьбой пересмотреть разрешение на ввоз в страну генномодифицированной сои. В национальном кормовом союзе России считают, что Амурская область также имеет право высказать свою позицию. Пока писем не поступало, сообщил исполнительный директор национального кормового союза Сергей Михнюк.

Интервью стало ответом на мнения амурских производителей и переработчиков сои, который вышел на сайте Амур.инфо 20 мая. В нем они выразили обеспокоенность разрешением ввоза сои-ГМО и продуктов ее переработки для кормов животным. В программе «Простые вопросы» Сергей Михнюк рассказал о ситуации, сложившейся сейчас на соевом рынке страны, и о том, к чему может привести разрешение на ввоз ГМ-сои. В России оно действует уже больше месяца, трансгенную сою используют как корм для животных.

«Я бы сказал, что в настоящий момент условный мячик находится на стороне правительства, и в определенные сроки будут даны ответы либо этому коллективному обращению, либо каждому из губернаторов. Насколько я знаю, на конец прошлой недели не было подобного письма от главы амурского региона, но это опять же вопрос времени, никто не говорит, что проблема решена, урегулирована», – высказался Сергей Михнюк.

«Вы считаете, что Амурская область должна высказать мнение по этому поводу?» – поинтересовалась ведущая Наталья Наделяева. На это гость ответил, что вклад Приамурья в общее производство сои – примерно 25 %. «Это достаточное основание для этого. Данный объем – это рабочие места, налоги, включая местные бюджеты. Нам нужно думать о том, чтобы увеличить посевные и переработку», – заключил Сергей Павлович.

В национальном кормовом союзе считают, что разрешение на ввоз ГМ-сои нанесет удар по переработчикам: «У нас не планируется введение после 1 июля ограничений по экспорту сои и шрота, соответственно, ресурс на Дальнем Востоке будет выбывать…Потребитель, будь то Китай или Южная Корея, получит желаемый ресурс, незащищенными остаются переработчики, которые инвестируют большие средства в создание инфраструктуры, несут долгосрочные финансовые риски и обязательства и которые подобными действиями не получают поддержку… Переработчики соевых бобов будут как минимум не у дел».

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#производство #Простые вопросы #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Как это "позиция амурских властей непонятна"?! На самом деле наш Минсельхоз высказал самый горячий одобрямс и по запрету экспорта амурской сои и против ГМО ничего не заявил!

  • Ленин жив

    Ленин жив
    1 час назад

    Ха Ха Ха. Минсельхоз Амурской области можно сокращать, т.к. он не нужен.)

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Флюгерская позиция: то давайте нарастим экспорт сои, то обойдёмся без экспорта - К ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДЁТ!

  • не люблю

    не люблю
    52 минуты назад

    правительство правильно молчит. оно не может повлиять на производителей сои, а те в свою очередь, сами не знают чего хочут, заявляют что увеличат посевную площадь, при этом ее сокращают

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