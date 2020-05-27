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сегодня, 16:37 10

Благовещенская автоколонна получила новые автобусы с низким полом (фото)

Благовещенская автоколонна получила новые автобусы с низким полом (фото)

Парк благовещенской автоколонны пополнился двумя новыми автобусами. МАЗ-206086 оснащены современной системой видеонаблюдения, а также приспособлены для перевозки маломобильных групп населения, использующих для передвижения инвалидную коляску. Общая вместимость каждого автобуса – 73 места.

«Автобусы поступили в город в рамках государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области". Они приобретены в лизинг на условиях софинансирования областного и городского бюджетов. Цена контракта – более 22,5 миллиона рублей. Все это удалось осуществить благодаря содействию областного правительства и лично губернатора Приамурья Василия Орлова», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, производитель поступивших в Благовещенск автобусов – Минский автомобильный завод, ранее подобных машин в автопарке МП «Автоколонна 1275» не было. В них установлены двигатели марки Mercedes, кроме того, они являются низкопольными и предназначены для перевозки маломобильных групп населения. В средней двери имеется пандус, который при помощи водителя позволит инвалидам-колясочникам пользоваться данным видом транспорта. Планируется использовать данные автобусы на отдаленных маршрутах города.

«Процесс обновления автопарка автоколонны будет продолжаться. В планах оптимизировать маршрутную сеть города, заключить новые договоры с частными перевозчиками, ну и, по мере поступления средств, обновлять автопарк благовещенской автоколонны. Возможно, в этом году нам удастся приобрести еще несколько автобусов для города», – отметил Максим Ноженкин.

Как добавили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, автобусы приобретаются муниципальными образованиями через аукционные торги. Законом об областном бюджете утверждено распределение субсидии в 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Мера поддержки предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию по договору лизинга на приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения.

По поддержке уже приобретено 15 транспортных средств: 2 – Сковородинский район, 2 – Ивановский район, 1 – Магдагачинский район, 5 – Шимановск, 2 – Райчихинск, 1 – Октябрьский район, 2 – Благовещенск.

До конца года будет приобретен еще 31 автобус. В распределение включены 19 муниципальных образований, готовых в 2020 году заключить контракт на приобретение общественного транспорта.

В июне планируется поставка автобусов в Ромненский и Свободненский районы.

Фото: amurobl.ru

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#транспорт

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    29 минут назад

    Если бы еще дороги ровные получили...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    26 минут назад

    А то уже забыли как нормальные автобусы должны выглядеть.

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    По 12-му маршруту пустят?

    А то "мы - столица, мы - столица", а автобусы, как в деревне.

  • Odissey

    Odissey
    17 минут назад

    12-й маршрут АК-1275 не обслуживает

  • bayan-spam

    bayan-spam
    15 минут назад

    В других городах такие уже больше 10 лет ездят.

  • AmurLand

    AmurLand
    13 минут назад

    главное в ливни их не пускать в те места где есть огромные лужи. эти места известны. Ибо всё жидкое снаружи - будет внутри.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    10 минут назад

    У нас купили 4 таких. Имела честь проехаться. Удобно заходить пожилым, мамочкам с колясками, людям с ограниченными возможностями. Для них даже на нижней площадке 2 места есть. Припарковаться так сказать. НО! В то же время. Для этих парковок сняли 2 (по два сиденья). Это минус 4 сидячих места на нижней палубе. Для реально старичков осталось 6 сидячих мест. Нет. Там еще есть 2х2, но они находятся на ступеньках (на передних колесах получается). Далее. Чтобы попасть на верхнюю палубу и присесть, пожилым нужно преодолеть 2 ступеньки. По этому они смиренно стоят внизу держась за поручни. Только у нас китайские почему-то.... А так, очень похожи.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Odissey

    12-й маршрут АК-1275 не обслуживает



    Я в курсе. )

    Остаётся только мечтать.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    8 минут назад

    Oldlord

    По 12-му маршруту пустят?

    А то "мы - столица, мы - столица", а автобусы, как в деревне.



    Так в руководстве города кто в большинстве своём, ихнему глазу привычный пейзаж;

    КАвЗ-3270

  • Gaz

    Gaz
    29 секунд назад

    А как же китайские электробусы ...

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