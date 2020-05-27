В Амурской области выявлено 13 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 27 мая с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 414 случаев заболевания COVID-19.

Больше всего заболевших прибавилось в Благовещенске – 6 человек. На втором месте – Свободный, где стало на 5 случаев коронавируса больше.

Темп прироста за последние сутки составил 3,2 %. В том числе: Благовещенск – 172 (+6), Тында – 48, Свободный – 44 (+5), Шимановск – 35, Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4) – 35, Белогорск – 32 (+1), Магдагачинский район (Магдагачи) – 11, Благовещенский район (Чигири – 4, Владимировка - 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково - 1) – 10, Ивановский район (Крещеновка – 4, Среднебелое – 1) – 5, Прогресс – 4, Райчихинск – 4, Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3 (+1), Зея – 3, Тындинский район (Соловьевск) – 2, Константиновский район (Константиновка) – 2, Сковородино – 1, Бурейский район (Талакан) – 1, Ромненский район (Ромны) – 1, Тамбовский район (Тамбовка) – 1.

Показатель заболеваемости – 52,40 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 48,0 %; бессимптомная форма – 28,3 %; ОРВИ – 23,7 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,3%. 133 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Выдано 3 469 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией. 505 предписаний выдано о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1 293 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 279 человек, в изоляторах – 14 человек.

Проведено 42 827 исследований, в том числе 20 573 исследования (48 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Амурской области.