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сегодня, 16:15 0

Посольство Великобритании в Москве вызвало саперов и кинологов из-за открытки

Посольство Великобритании в Москве вызвало саперов и кинологов из-за открытки
Фото: jacqueline macou с сайта Pixabay

Посольство Великобритании в Москве вызвало кинологов после того, как им принесли открытку с поздравлением. Помимо кинологов, на место также приехали саперы.

26 мая в полицию поступило сообщение о подозрительной посылке, которая была доставлена в посольство Великобритании в центре Москвы.

Саперы выяснили, что в посылке находилась музыкальная открытка с поздравлением в честь 9 Мая от банка в адрес британского посла, сообщает «РЕН ТВ».

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#происшествия #юмор

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