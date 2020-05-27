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сегодня, 16:04 3

Из-за вспышки АЧС в Приамурье отчуждению подлежат 150 свиней

Из-за вспышки АЧС в Приамурье отчуждению подлежат 150 свиней
Фото: pixabay.com

В селе Иннокентьевка Архаринского района из-за вспышки АЧС ввели карантин. Постановление об этом подписал губернатор области Василий Орлов. Первая угрожаемая зона была определена в радиусе 25 километров от очага заболевания.

В нее попали десять сел Архаринского района — Красный Луч, Скобельцино, Вольное, Ленинское, Михайловка, Северное, Украинка, Антоновка, Орловка и Красный Исток. Вторая угрожаемая зона — 100 километров.

Как сообщает амурское ветуправление, подозрение на АЧС подтвердилось в одном из личных подсобных хозяйств Иннокентьевки. На подворье амурчанина был отмечен падеж 13 голов свиней. После проведения лабораторных исследований генетический материал вируса африканской чумы свиней был выявлен у всех 13 животных.

В населенном пункте работают специалисты амурского управления ветеринарии, которые проводят все необходимые в данном случае мероприятия, включая дезинфекцию и отчуждение зараженных и потенциально зараженных животных на территории села, сообщают в ветуправлении. Свиньи будут умерщвлены бескровным методом, а их туши затем уничтожены путем сжигания на специально отведенном земельном участке с соблюдением всех мер предосторожности.

В очаге и на выезде из села Иннокентьевка установлены ограничительные посты. В настоящее время перевозка, ввоз и вывоз свиней и любой продукции из свинины из населенного пункта строго запрещены.

Всего отчуждению подлежат до 150 голов свиней. Их владельцы получат компенсации за утраченный скот в установленном порядке.

«По данному факту проводится эпизоотическое расследование. Село Иннокентьевка расположено на берегу Амура, на границе с КНР, где ситуация по АЧС не самая благополучная. Поэтому одной из первых специалисты проверят версию заноса вируса от соседей», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет. Однако из-за высокой заразности и отсутствия вакцины АЧС смертельно опасна для свиней всех видов и грозит серьезными убытками животноводам. В прошлом году в регионе было зафиксировано около 50 вспышек заболевания. Ущерб сельскому хозяйству региона составил около 200 миллионов рублей.

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#животные #происшествия #чума свиней

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Комментарии
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  • Швейк

    Швейк
    59 минут назад

    началось

  • Мира

    Мира
    26 минут назад

    Боже...Спаси Амурскую область - самую дотационную, с плохими дорогами....

  • Tania888

    Tania888
    5 минут назад

    Может уже просто пора наконец перестать есть свиней? И не надо их будет убивать. Сплошной холестерин, как это еще кому-то не понятно(((

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