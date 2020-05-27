Из-за вспышки АЧС в Приамурье отчуждению подлежат 150 свиней

В нее попали десять сел Архаринского района — Красный Луч, Скобельцино, Вольное, Ленинское, Михайловка, Северное, Украинка, Антоновка, Орловка и Красный Исток. Вторая угрожаемая зона — 100 километров.

Как сообщает амурское ветуправление, подозрение на АЧС подтвердилось в одном из личных подсобных хозяйств Иннокентьевки. На подворье амурчанина был отмечен падеж 13 голов свиней. После проведения лабораторных исследований генетический материал вируса африканской чумы свиней был выявлен у всех 13 животных.

В населенном пункте работают специалисты амурского управления ветеринарии, которые проводят все необходимые в данном случае мероприятия, включая дезинфекцию и отчуждение зараженных и потенциально зараженных животных на территории села, сообщают в ветуправлении. Свиньи будут умерщвлены бескровным методом, а их туши затем уничтожены путем сжигания на специально отведенном земельном участке с соблюдением всех мер предосторожности.

В очаге и на выезде из села Иннокентьевка установлены ограничительные посты. В настоящее время перевозка, ввоз и вывоз свиней и любой продукции из свинины из населенного пункта строго запрещены.

Всего отчуждению подлежат до 150 голов свиней. Их владельцы получат компенсации за утраченный скот в установленном порядке.

«По данному факту проводится эпизоотическое расследование. Село Иннокентьевка расположено на берегу Амура, на границе с КНР, где ситуация по АЧС не самая благополучная. Поэтому одной из первых специалисты проверят версию заноса вируса от соседей», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Африканская чума свиней для человека опасности не представляет. Однако из-за высокой заразности и отсутствия вакцины АЧС смертельно опасна для свиней всех видов и грозит серьезными убытками животноводам. В прошлом году в регионе было зафиксировано около 50 вспышек заболевания. Ущерб сельскому хозяйству региона составил около 200 миллионов рублей.