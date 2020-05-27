В российской армии пройден пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в российских Вооруженных силах пройден во второй половине апреля. Об этом 26 мая доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

В органах военного управления и воинских частях Вооруженных сил России на данный момент проходят лечение от коронавирусной инфекции 1 520 человек. Уточняется, что из них в госпиталях ведомства находятся 663 человека, еще 383 военнослужащих лечат в изоляторах по месту службы, 18 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 456 находятся дома на изоляции. В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3 062.

Из всех заболевших трое находятся в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, у всех остальных отсутствуют симптомы COVID-19, сообщают «Известия».

«К началу июня в Вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой», — отметил Шойгу.

Военные, заболевшие коронавирусом, не входят в общую статистику зараженных COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области во время брифинга в правительстве региона, сообщает ДОНДЭЙ. Это общепринятое правило регистрации заболеваемости по Министерству обороны – чтобы не было задвоения, Роспотребнадзор отчитывается обо всех гражданских заболевших, а Минобороны учитывает военных.