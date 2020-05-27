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На Амурском ГПЗ установят новое тепловизионное оборудование (видео)

На Амурском ГПЗ установят новое тепловизионное оборудование (видео)
Фото: Альфа ТВ

Амурский газоперерабатывающий завод готовится принять новые тепловизионные комплексы. Они отличаются высокой чувствительностью и могут за раз определить температуру тела до двадцати человек.

О технических особенностях оборудования журналисту Альфа ТВ рассказал директор амурского филиала крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и сервисов Алексей Раскол.

Он включает в себя несколько частей – видеокамеру (которая работает в оптическом и термальном диапазонах), регистратор и «абсолютное черное тело» для калибровки тепловизора. Прибор способен одновременно изменить температуру у двух десятков человек, распознать и дать сигнал в том случае, если идет попытка фальсификации результатов с помощью посторонних предметов.

«Одно из уникальных свойств этого тепловизора заключается в том, что он определяет именно лица в кадре и показывает температуру каждого лица, причем с точностью до 0,1 градуса. Порог срабатывания температуры находится в поле зрения оператора. То есть человек, который осуществляет управление этой системой, может задать любой порог температуры», – объяснил Алексей Раскол.

Подобное оборудование в апреле было установлено в аэропорту Благовещенска. Все это время сотрудники Роспотребнадзора и медики-волонтеры отслеживают температуру пассажиров на всех прилетающих рейсах в аэропорт Благовещенска.

В ближайшее время этот тепловизионный комплекс доставят и установят на Амурском ГПЗ.

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#здоровье #коронавирус #технологии

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